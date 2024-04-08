太陽還沒逃離附加賽圈！3巨頭身邊缺人「吃餅」　靠單打未必有效

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本季的太陽在全聯盟進攻效率值排名全聯盟第8，球隊擁有Durant、Booker、Beal三名進攻天賦極高的球員，射手「鬼神艾倫」Grayson Allen本季三項命中率進入「180俱樂部」，場上擁有出色的空間，這樣的數字不讓人意外。
但實際上太陽進攻端隱憂很多，打法十分單調，大多時候還是以球星和中鋒的擋拆來發動攻勢。去年他們就是倒在球隊過度依賴急停跳投這一點上，今年卻仍未就這方面做出太多調整。
太陽隊本季發動擋拆，在持球手自己終結的情況下，每回合平均能攻下1.02分，排名聯盟第1，但幫忙做擋拆掩護的球員終結能力十分不足（太陽在擋拆時，由掩護者終結的比例，只有14％，排名聯盟倒數第5），也導致大多數時候對手在防守太陽面對場擋拆時，會選擇踩出去或是包夾，來逼迫持球者分球，這樣就能大大減少Kevin Durant、Devin Booker、Bradley Beal的影響力。
簡單來說太陽欠缺的就是能「吃餅」的球員，太陽隊的先發中鋒Jusuf Nurkic ，擋拆後終結平均每回合只能拿1分，只贏過聯盟中33％的球員，以達拉斯獨行俠為例，在交易來Daniel Gafford吃餅類型的內線，大大的解放了Kyrie Irving與Luka Doncic，隨即獨行俠也拉出一波連勝並超車太陽。
在NBA比賽中，單打能力出色，並不能和贏球畫上等號，太陽本季進攻單打的比例高達聯盟第6，但平均每回合僅能攻下0.95分，效率排在聯盟第13，對一支有三巨頭的球隊來說十分不合格。本季Devin Booker、Kevin Durant、Bradley Beal的單打效率，分別為PR59、PR56、PR45，以2020-21賽季的布魯克林籃網三巨頭Kevin Durant、Kyrie Irving、James Harden為例，當年他們的團隊單打率與效率皆為聯盟第2，如今的太陽與當年的籃網有很大的落差。
Booker和Durant的單打能力毋庸置疑，但是球隊要放大他們優勢，就不可以讓團隊在打法上太過單調，否則過於容易被預測的進攻選擇，讓對手防起來更為簡單，反而是降低球員效率而已。
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