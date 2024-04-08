世界12強教練團人選出爐！沿用經典賽班底　王建民、彭政閔都入列

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中職官方表示，這次教練團人選多延續去年經典賽時的團隊，大家分工明確，都有為國家隊繼續效力的共識，曾豪駒說，教練團成員過去皆有大賽經驗，不僅配合上有一定的默契，對於選手也有一定程度了解，因此詢問這批教練的意願後，大家也都非常有共識，希望能為12強賽事共同努力奮戰。
未來是否會增加教練團成員，曾豪駒說，目前會先以這些教練去觀察選手的狀況，後續若有需求才會去增加教練團人數。教練團名單底定後，接下來將對國內選手進行觀察，情蒐小組和精進計畫的教練們也會協助觀察選手，將資料統整後提供給總教練和教練團參考，預計五月中召開選訓會議，選出約80人球員大名單，後續慢慢調整並評估各選手狀況，由教練團來做最後的選手名單提報。
關於視察旅外選手狀況，聯盟目前已在規劃中，將與國外聯繫，挑選好的時機到國外進行視察，曾豪駒也說，日後會設定好時間去看看旅外選手，觀察他們的狀況和參賽意願，至於業餘選手的部分也會請情蒐小組觀察，若有好的選手可以將資料提供給教練團進行評估。
中華隊在世界12強棒球賽被分在B組，和日本、韓國、古巴、多明尼加、澳洲同組，競爭2個名額。B組首戰將會在日本的名古屋巨蛋，不過11月14日到18日有望舉辦在台北大巨蛋，而超級循環賽、決賽則於11月21至24日辦在日本東京巨蛋。
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