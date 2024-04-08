黃子佼恐怖手法曝！小紅老師險成受害者　嘆：台人寬容變畜牲樂園

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「我能記起當時黃子佼說『為藝術而犧牲』的臉。」小紅老師形容，黃子佼說話的方式，並非連哄帶騙，而是像主持般非常篤定的口吻與態度，「就是要給你個機會，讓你當他的模特兒，創作當時星野亞希的風格。」並一一寫下黃子佼的恐怖手法，甚至聲稱自己因為偷吃而被演藝圈封殺一事。
所幸小紅老師察覺不對，並婉拒所有與黃子佼的見面邀約，但她也心疼受害人K小姐當年事發的無助感，不斷地自我懷疑等等，直到最後只剩下自己獨自承受一切。小紅老師強調，她相信被黃子佼帶去拍照、受害的女孩不計其數，並希望未來有更多的受害者能勇敢站出來。
最後小紅老師呼籲大眾，「如果黃子佼、NONO這種人之後還接的到演藝工作，甚至還有人買單，那錯的就是我們。台灣的優良品質，寬容與健忘，變成這一類人最好的保護傘。」文末也打上「加害者搞的像被害者」、「不斷的寬容變成畜牲的樂園」、「任何人都不該幫黃子佼加油」、「希望我們都能當別人的曙光」共4句標籤，貼文也立刻掀起網友瘋傳與討論。
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