7月1日上路！電動車有專屬保險了 2狀況不賠需再加保
金管會今（8）日核定「電動車專屬保險參考條款」及其附加條款，並自113年7月1日起實施，主要承保電動車因意外事故所致的車輛損失，若單純電池自燃或爆炸導致的車體損失則屬「產品責任」範疇，排除在理賠之外，另提供「車體險電池自燃附加條款」供車主加保，而車主可選擇加保「車體險充電期間附加條款」及「汽車第三人責任保險充電期間附加條款」，保障電動車因充電所致車體毀損滅失與賠償責任。至於電動車參考費率，保發中心正在研擬中，預計第2季完成。
記者顏真真／台北報導
金管會表示，產險公會基於兩大原因提出「電動車專屬保險參考條款」，除因應全球氣候變遷與淨零碳排推動，運具電動化成為永續發展的重要指標，電動車亦愈趨普遍，而電動車的結構、動能與維修技術均與傳統汽車不同，二者之風險態樣亦不同，未來對電動車之損失頻率（事故發生率）、損失幅度（理賠金額）等風險估算，無法依循傳統燃油車的評估方式，推動電動車專屬保險有其必要性。
此外，在我國電動車發展之際，推動電動車專屬保險，使其與非電動車的經驗資料得以區隔觀察，並據以分析評估符合電動車的風險，及累積新型態風險的統計經驗，可分別就電動車與非電動車之風險提供合理對價及更周延的保障，公平對待不同風險的車種。
金管會今日也核定產險公會提報的「電動車專屬保險參考條款」，並將自7月1日起實施，主要有1大重點。第一，專屬條款承保電動車因意外事故所致的車輛損失，惟單純電池自燃或爆炸導致的車體損失則屬產品責任範疇，因此承保範圍予以排除，並另提供「車體險電池自燃附加條款」供車主加保。
同時，為提供車主更完整保障，車主可選擇加保「車體險充電期間附加條款」及「汽車第三人責任保險充電期間附加條款」，保障電動車因充電所致車體毀損滅失與賠償責任。
金管會表示，配合「電動車專屬保險參考條款」之核定，已同步修正「自用汽車保險定型化契約範本」排除電動車的適用。至於保費部分，目前財團法人保險事業發展中心正研擬電動車參考費率，預計於今年第2季完成，以利業者參考適用並推出電動車專屬保險商品。