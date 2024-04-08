「抵制黃子佼」第1人！林予晞露面心碎：工作掉了我也會站出來
主持人黃子佼持有未成年性影像，遭到演藝圈群起撻伐，藝人林予晞是發起「抵制黃子佼」的第1人，今（8）日她出席保養品牌活動，再次守住自己的立場，被關心發言有沒有使得工作受影響？她說：「這我還不知道，先不提工作如何，即使工作掉了，我也是會站出來的。」
記者羅凌筠／台北報導
林予晞因不滿黃子佼持有的影片可能會涉及到偷拍及未成年，站出來譴責：「以後沒工作要麻煩你們支援了。」正式宣布不再與黃子佼同台，她談到事發以來的心情：「其實我在這個工作圈10年了，很少公開作評論，這次的事件非同小可，擺明是犯罪，這個網站不是那麼好取締的，我是震驚、不捨、心碎、憤怒，我覺得當下我就是一個平凡人的反應。」
林予晞的立場身邊人都支持，連經紀公司也沒有插手，「大家有感受到嚴重性。」至於有沒有感受到壓力？她說：「我覺得我不是主要承受壓力的對象，比我承受到更多難受的人是受害者，公眾人物是幫忙發聲而已。」她與黃子佼妻子孟耿如有共同朋友，對用字十分謹慎，並表示：「對私人關係不多做評論，事情已經很糟糕，不想再給受害者2次傷害。」
※【NOWnews 今日新聞
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