篠崎泫認了「對Toyz有好感」！曖昧時間點曝光 1原因才沒變情侶
由小S主持的節目《小姐不熙娣》日前邀請到Makiyo、劉書宏、Sabrina、范乙霏、篠崎泫、許藍方登上節目大聊「就不能低調點默默愛嗎？ 這麼高調放閃不怕短命戀？！」沒想到篠崎泫大方分享與緋聞男友Toyz的感情，並曝光雙方的曖昧時間點，直到對方爆出爭議後，篠崎泫才決定暫緩，沒有更進一步發展。
記者詹鎰睿／綜合報導
滋事型網紅Toyz，過去多次在直播中稱讚篠崎泫很漂亮，更大方告白：「我很喜歡妳！」也讓雙方的關係逐漸浮上檯面，成為網友熱門話題。近日，篠崎泫終於在《小姐不熙娣》中大方暢談與Toyz的情感，原來她跟Toyz認識長達5年時間，直到近1、2年才開始有密切的互動。
篠崎泫坦承，Toyz私下確實有表達過好感，但她還是想在觀察Toyz一陣子，看看對方是否值得交往：「大概兩年前開始會出去、會聊天，會交流心裡方面的問題，就是覺得還不錯，才會繼續互動。」不過篠崎泫坦言，其實她本來是想答應Toyz的追求，但突如其來的新聞事件，導致她有些猶豫。
篠崎泫提到，本身就喜歡低調的她，覺得這樣的狀況是一個坎，「因為一旦高調了，一舉一動都會受到注視，不管我聊什麼話題所有人都會扯到一些『傢俱』啊！」但她最後仍大讚Toyz的優點是大過於缺點的，對他也是友達以上的好感，「目前心裡沒有再裝其他的人。」節目精彩內容將在8日晚間10點播出。
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