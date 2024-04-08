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By2妹Yumi臉蛋再進化！同框姊姊好陌生　3.3萬人看傻：這是誰

▲ By2雙胞胎姊妹Yumi（左）和Miko（右）的臉蛋變得越來越不相像，讓網友看傻眼。（圖／翻攝自By2微博）
▲ By2雙胞胎姊妹Yumi（左）和Miko（右）的臉蛋變得越來越不相像，讓網友看傻眼。（圖／翻攝自By2微博）

記者吳昕蓓／綜合報導

新加坡女團By2由姊姊孫涵（Miko）、妹妹孫雨（Yumi）所組成，出道至今16年，整形爭議不斷，近年來姊妹倆將事業重心轉往大陸，沒想到Yumi的長相疑似又悄悄改變，曬出的照片竟被網友酸像是素人，再度引起熱議。

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▲▼雙胞胎姊妹By2妹妹Miko（左）眼睛又變更大，被網友認為與姊姊長相越來越不像。（圖／By2工作室微博）
▲雙胞胎姊妹By2的長相不斷進化，已經和當年剛出道的模樣相差甚遠。（圖／By2工作室微博）
By2日前在抖音上傳一段合唱〈這叫愛〉的影片，姊妺倆一前一後合照，不時對著鏡頭深情放電，當Miko在演唱時，身後的Yumi卻被網友發現，長相好像又變得不太一樣，在姊姊身旁根本判若兩人，立刻掀起網友熱烈討論。

▲Yumi（左）的臉蛋似乎又進化了，變得和姊姊Miko（右）越來越不像，連網友都認不出來。（圖／翻攝自By2抖音）
▲Yumi（左）的臉蛋似乎又進化了，變得和姊姊Miko（右）越來越不像，連網友都認不出來。（圖／翻攝自By2抖音）
這段影片引來3.3萬人按讚朝聖，不少網友都無情狂酸，「我一直在想後面這個是誰」、「她就是不想跟她姐長一樣是嗎？」、「妹妹是不想跟你當雙胞胎嗎？」、「至少姊姊還能看出來像以前一點」、「啥玩意左邊是妹妹？我以為是別人」、「真的好不了了，已經不像了」、「左邊那個是誰啊？」

▲Yumi
▲Yumi身高164公分，卻已經瘦到剩下42公斤，讓粉絲擔心她是否瘦到脫相了。（圖／翻攝自Yumi微博）
事實上，Yumi先前上（3）月才在微博發文自爆，身高164公分的她已經瘦到剩下42公斤，她坦言自己從小就是易胖體質，因此自己瘦成這樣也感到很意外，「可能是職業的原因，也許上鏡頭會好看一些，但是還是建議大家要多多健康飲食。」讓粉絲擔心她是否瘦到脫相了，希望她能多吃一點。

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