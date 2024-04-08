By2妹Yumi臉蛋再進化！同框姊姊好陌生 3.3萬人看傻：這是誰
新加坡女團By2由姊姊孫涵（Miko）、妹妹孫雨（Yumi）所組成，出道至今16年，整形爭議不斷，近年來姊妹倆將事業重心轉往大陸，沒想到Yumi的長相疑似又悄悄改變，曬出的照片竟被網友酸像是素人，再度引起熱議。
記者吳昕蓓／綜合報導
By2日前在抖音上傳一段合唱〈這叫愛〉的影片，姊妺倆一前一後合照，不時對著鏡頭深情放電，當Miko在演唱時，身後的Yumi卻被網友發現，長相好像又變得不太一樣，在姊姊身旁根本判若兩人，立刻掀起網友熱烈討論。
這段影片引來3.3萬人按讚朝聖，不少網友都無情狂酸，「我一直在想後面這個是誰」、「她就是不想跟她姐長一樣是嗎？」、「妹妹是不想跟你當雙胞胎嗎？」、「至少姊姊還能看出來像以前一點」、「啥玩意左邊是妹妹？我以為是別人」、「真的好不了了，已經不像了」、「左邊那個是誰啊？」
事實上，Yumi先前上（3）月才在微博發文自爆，身高164公分的她已經瘦到剩下42公斤，她坦言自己從小就是易胖體質，因此自己瘦成這樣也感到很意外，「可能是職業的原因，也許上鏡頭會好看一些，但是還是建議大家要多多健康飲食。」讓粉絲擔心她是否瘦到脫相了，希望她能多吃一點。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道