人氣手遊《蔚藍檔案》動畫開播！粉絲陷入瘋狂 官網一度擠到當機
人氣手遊《蔚藍檔案》衍伸的動畫《蔚藍檔案 The Animation》 昨（7）日正式開播，挾帶著原作 IP 的超高人氣，官方表示，《蔚藍檔案 The Animation》動畫官網昨天湧入大量粉絲，一度塞爆導致出現「小型崩潰」，現在已回復正常，而片頭《蔚藍檔案 The Animation》的 OP「青春のアーカイブ」也同步釋出了。
記者張志浩／綜合報導
《蔚藍檔案》動畫，故事背景設定在有者數千所學校的巨大學園都市的「奇普托斯」，在「奇普托斯」中，手持槍支的學生是日常風景，而被沙漠包圍的「阿拜多斯高中」則面臨廢校危機，為了擺脫困境，5位來自「對策委員會」的學生努力想方設法，與被稱為「老師」的「大人」相遇，故事的齒輪開始轉動。
《蔚藍檔案 The Animation》 是由 Yostar Pictures 與 studio CANDYBOX 聯合製作，並由導演山岸大悟和大野木寛擔任劇本統籌，萩原弘光兼任角色設計與總作畫監督，台灣則由羚邦國際代理。
目前《蔚藍檔案 The Animation》第一集已經正式開播，中文 YouTube 頻道上傳後，10個小時也已有逼近6萬次觀看，粉絲大多給予好評，片頭 OP「青春のアーカイブ」也同時發布。