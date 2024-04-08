iPhone 16系列傳有大變化！機身改「拋光不鏽鋼」、Plus電量遭砍
▲日前有 iPhone 16 系列模型機流出，近日還有爆料指出會使用拋光的不銹鋼材質，使外iPhone 16 Plus電量有可能會再砍。（圖／翻攝X）
記者
周淑萍/綜合報導
2024-04-08 13:35:48
iPhone 16 系列再被爆料！除了先前傳出的模型機中發現了iPhone 16相機排列位置改變、電源鍵下方多了一顆按鍵、全系列採用動作按鍵等，除此之外，現在有韓國科技部落客再爆料，據傳機身會使用拋光不鏽鋼材質，讓外觀更具有光澤且明亮，讓整體看起來會更美，邊框會更加精緻。同時，外媒《9TO5mac》報導指出，蘋果放棄了Apple Car專案後大裁員，連帶的與 Siri 相關的部門也可能準備砍人。
沒意外的話，蘋果會在2024年推出iPhone 16 系列，雖然還大半年的時間消費才有可能看到新機，但各界的爆料大神都已經提早出動，先前有人拿到手機殼、有人公布模式機，都能看到這次的新iPhone 會有不少變化。近日有韓國部落客yeux1122爆料，iPhone 16系列預計將採用經過改良的拋光不鏽鋼材質，外觀會更加明亮，讓手機整體精緻度提升，且全系列都將採用窄邊框結構的OLED螢幕，讓邊框更窄，提高螢幕視佔比。 此外，iPhone 15 Plus最強優勢就是續航力強，甚至被封為「長輩機」的首選，但有消息傳出iPhone 16 Plus電量也可能會明顯縮水。根據爆料，iPhone 16、16 Pro 、16 Pro Max 電池容量都有些微提升，但唯獨只有 iPhone 16 Plus 機型的電量從iPhone 15 Plus 4383mAh砍到4006mAh，但該傳聞目前也尚未能證實，如果電量真的大砍，似乎又少了一個購買Plus系列的理由。 ▲iPhone 15 Plus 擁有大螢幕、大電量的優勢，是不少人孝親的「長輩機」首選，但近日傳出有可能下一代的iPhone 16 Plus 電量有可能會大砍。（圖／ 記者鄭孟晃攝）
截至目前為為止，比較多傳聞且有多方爆料的訊息包含：
1、 iPhone 16鏡頭改為垂直排列 2、電源鍵下方多了一顆實體拍攝按鍵 3、動作按鈕全面下放 4、螢幕加大等 至於最後蘋果會端出哪些好菜，還是要等到9月秋季發表會才能見真章，果粉們再耐心等等，或是先來看看台灣時間6月11日凌晨1點的WWDC24開發者大會，透過iOS 18應該也能嗅出新手機的新功能。 ▲蘋果年度盛事之一的 WWDC24開發者大會，將在台灣時間 6 月 11 日凌晨正式登場，6大作業系統都會大更新。（圖／取自蘋果官網）