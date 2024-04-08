預言賴清德新內閣「將無新意」？沈富雄：賴只有2條路可走
準總統賴清德即將在5月20日上任，全新的內閣名單備受關注，也不斷猜測人選。對此，國民黨立委徐巧芯認為，由於接班順序被打亂，賴清德的政府亮點可能不多，前立委沈富雄也點出，賴的個性謹慎小心，所以他的內閣可能會沒什麼新意。
記者莊蕙如／台北報導
徐巧芯昨（7）日在政論節目中表示，「民進黨整個人才接班有很多不順的情形。」她提到，很多被認為戰力較強的民進黨籍政治人物，在這幾年有很大損傷，如爆出論文抄襲等爭議的行政院副院長鄭文燦，以及爆出桃色風波的前立委趙天麟、羅致政等。
徐巧芯直言，她對賴清德未來的執政不看好，因為上述的這些綠營人士，原先都被看好、聲量也頗高，但在他們人才已損耗的情況下，賴只剩下卓榮泰等人可以挑。
徐巧芯也猜測，520上任後，依然會繼續維持著蔡英文政府現有的政治性格，沒有走出新的格局。
前立委沈富雄也說，不會給予賴清德意見，因為賴也不會採用，所以不用白費口舌。沈富雄認為，賴清德有兩條路可走，一是「大開眼界，大開大合」，另一個則是「謹小慎微，不出事。」
沈富雄指出，但因賴清德的個性謹慎小心，應該會選擇第二條路。同時他也預判他的內閣會沒有什麼新意。