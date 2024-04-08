南亞林口廠「消防廢水」流入溪中！環保局：未處理可罰600萬元
新北市泰山區南亞塑膠工廠昨（7）日凌晨發生火警，歷經12小時終於撲滅，今（8）日環保局於現場監測，已無空污異味影響，確定解除空污示警。救火過後環保局表示，南亞公司並未即時將消防泡沫廢水處理，導致泡沫廢水流入錢厝坑溪，此舉已違反《水污染防治法》，依法告發最高可處新臺幣600萬罰鍰。
記者莊蕙如／台北報導
環保局表示，火勢經歷12小時後撲滅仍有濃煙，直致今日稽查人員以直讀性儀器進行監測空氣品質結果，電子鼻量測數值0，多用氣體偵測儀量測VOC數值為0.1-0.4，其餘氣體數值為0，後續仍將於現場持續量測監控。
環保局提及，火災發生當下，已要求南亞公司應妥善攔阻並收納救災廢水，導入廢水處理設施妥善處理，避免污染水源。目前仍發現有救災消防泡沫水排入錢厝坑溪，現場稽查人員採集水樣快篩檢測水質，雖未驗出毒性反應，但同時也要求南亞公司立即處理消防泡沫。
環保局表示，消防採用低酒精型消防原液滅火，此次救災時數較長造成消防廢水量較大，若南亞公司未即時將消防廢水之處理納入緊急應變措施管理，導致泡沫廢水流入水體，已違反《水污染防治法》第28條規定，最高處新臺幣600萬罰鍰。