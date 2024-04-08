清明後續強、台股盤中再創歷史新高20487點　櫃買創逾23年新高

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權值股持續走勢分歧，台積電最高點來到792元，尾盤漲幅收斂，上漲3元或0.38%，來到783元﹔鴻海開低震盪，雖然一度翻紅，但終場翻黑下跌1元或0.63%，收在158元；聯發科開高後翻黑，下跌10元或0.86%，來到1150元。
資金主要匯集在泛AI概念股、電線電纜股、PCB概念股。AI概念股持續發燙，今日由機殼族群出面領攻，尤其財報表現亮眼的個股最為強勁，晟銘電隨著伺服器業務推進，並持續開發大U數伺服器、水冷散熱機櫃產品，泰國廠也估於明年第1季啟動，激勵股價早盤攻上漲停70.2元，值得注意的是，晟銘電3月至今已經大漲逾40%；不只是晟銘電表現亮眼，迎廣雖然尚未公告3月營收，不過前2月累計營收年增近7成，受惠AI伺服器需求增溫、加上雲端伺服器逐步回溫、展望下半年通用型伺服器需求正式回籠，雲端業者拉貨力道續強，今年營運有望再提升，股價也同步亮燈漲停98.3元。
電線電纜股持續走高，受惠於台電強韌電網持續釋單，再加上4月開始調漲電價，激勵電纜族群股價走高，其中又以華榮表現最為剽悍，盤中鎖在漲停價位33元；其餘個股表現也非常亮眼，億泰差一步攻上漲停、漲逾9%，宏泰、合機漲逾7%，華電漲逾6%，大亞、榮星、華新也有3%-4%漲幅。
PCB概念股也出面表態，台灣PCB產業受惠輝達AI伺服器新品帶動，加上消費復甦等有利因素，台灣電路板協會預期，將有助台灣PCB產值年增6.3%，整體產業鏈產值挑戰衝上1.21兆元。激勵族群動起來，博智、楠梓電、華通漲逾4%，欣興、高技漲逾3%，霖宏、燿華漲逾2%。
幾家歡樂幾家愁，0403花蓮強震過後，台灣東部對外交通受阻，再加上山林需要時間恢復，當地不少飯店暫停營運，連帶衝擊觀光股的表現，遠雄來下跌逾4%，晶華、雲品、雄獅也下跌逾2%。