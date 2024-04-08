準總統賴清德喊要「洗滌人心」惹議 藍粉開酸：先洗滌「她」吧
準總統賴清德日前表示，520就任後有包括「洗滌人心」在內的3項重要工作要做，被國民黨立委羅智強質疑，要進行「台版文革」。對此，國民黨青年部前主任陳冠安嘲諷，賴清德應先洗滌近日自稱「挺小英」，卻在火車上佔2個位置、對別人嗆聲的那位婦女。
記者陳宜加／台北報導
賴清德6日出席鄭南榕和自由時代特展記者會時強調，上任後會積極推動3項重要工作，以守護民主自由。首先，堅守台灣主權，因為有民主才有人權，沒有國家主權，人民就沒有機會做主；再來，反省、檢討與改進，利用過去發生的事件，進行社會改造與國家重建，洗滌每個人的人心，讓大家了解自由不是從天上掉下來，而是要付出代價；最後，要讓受苦、受迫害的人們得到平反，得到國家的道歉並恢復名譽。
陳冠安昨（7）日在臉書發文狠酸，既然賴清德說要洗人心，那麼，他應要先洗滌那位在火車上佔位，還翹腳、發飆的民進黨支持者。許多網友也留言表示，「說的好，不要拿民進黨來欺壓善良的台灣人」、「賴有本事先搞定自己的違建」、「說別人是強項，雙標的最高境界」。
陳冠安所提到的對象，是指近日在火車上佔用2個位子，還一隻腳踩在座椅上，被旅客質疑後，嗆聲「關你什麼事」、「我民進黨的，我是蔡英文這邊的，你什麼黨」的婦人，相關影片在網路上引發熱議。