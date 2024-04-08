球迷澄清湖棒球場觀賽有感 運發局：攜手台鋼球團改善
2024年，職棒一軍新增以高雄澄清湖棒球場為主場的台鋼雄鷹隊，首戰即吸引超過一萬六千名球迷捧場。首戰前市府對於球場進行一期改善工程，包含內外野紅士及草皮養護獲得球團肯定，在觀賽體驗方面，球迷反應也以正面居多，但也指出有改善空間。對此，市府運發局說明，球場工程分為兩期，球迷反應內容多數為原訂年底進行之二期工程，會虛心接受並積極改善。
記者蔡佳宏／高雄報導
運發局指出，澄清湖棒球場主要分為兩期工程，去年起進行第一期整修工程，主要包含為球場入口意象、大廳服務台、媒體採訪室、貴賓室、球員休息室、走廊、部分內野廁所、內野啦啦隊舞台、部分內野觀眾席座椅、外野防撞墊及安全防護網汰換等，以滿足球迷服務品質為主軸，已於開幕戰前完工，且受到領隊及球員大力肯定。
第二期工程預計預計於今年賽季結束後開始進行，包括行政區域裝修、地下停車場空間整修、照明更新等，也會依據民眾使用體驗，調整座椅汰換區域、外野整修、通道翻新、老舊廁所更新等，並將積極向教育部體育署爭取經費挹注。
運發局表示，關於球迷朋友觀賽的反應體驗，運發局均一一紀錄，屬於可立即改善的部分，即刻與台鋼球團共同處理，也感謝各級民代的協助反應，一起打造更好的觀賽體驗。
運發局強調，無論是觀賽時的進出動線、餐點販售、座位、消防安全、球場週邊交通，都會持續滾動式檢討，並且與台鋼球團、交通局、警察局保持聯繫與合作，共同迎接高雄棒球盛事，讓更多球迷到澄清湖棒球場看球，提升高雄棒球風氣。