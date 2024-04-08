5月報稅前必看　今年綜所稅4大變動一次掌握

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另外，在今年所得稅申報112年度的受扶養親屬時要注意，成年人需要符合特定原因，如在校就學、身心障礙或無謀生能力而由納稅義務人扶養者，才可由納稅義務人列報扶養；不符合者，須自行辦理綜所稅申報。楊建華建議，納稅義務人可以先檢視112年度的扶養親屬中是否有18歲的申報戶成員，留意其申報扶養應符合的條件，以免全戶的免稅額及扣除額於日後遭稅局核定調整產生影響。
此外，分戶申報可能反而有節稅空間，他舉例有在校就學的18歲受扶養親屬但有在外打工或兼職所得者，其當年度所得若超過免稅額9.2萬元、薪資所得特別扣除額20.7萬元及教育學費（限就讀大專院校以上子女）特別扣除額 2.5萬元的合計數32.4萬元時，納稅義務人可考慮讓其作為獨立申報戶，藉以增加一戶的扣除額及可能降低累進稅率的適用反而更有節稅效果。
舉例來說，一戶雙薪家庭育有1名112年度已滿18歲且剛就讀大學的小孩，若小孩當年薪資所得超過32.4萬元時，可以選擇和父母分戶申報，由小孩單獨申報，雖然無法扣減自身的教育學費扣除額2.5萬元，但卻多了標準扣除額12.4萬元可以扣除，兩者相差9.9萬元。若以適用稅率5%計算，最多可省稅4950元。尤其若父母屬於高薪族，小孩的薪資分戶申報後，還可以降低和父母一同申報的情況下，適用較高的累進稅率，達到更大的節稅效果。
今年報稅還要注意首次適用申報CFC。個人受控外國企業法案又稱個人CFC法案，在112年1月1日開始正式上路。若納稅義務人已知申報戶成員及關係人持有境外低稅負國家或地區的公司股權，或者對該類公司可能構成具重大影響力者，即有可能構成申報CFC義務。下一步需要確認CFC的財務報表建置狀況、持有公司股權比率多少、評估CFC當年度有沒有符合豁免門檻、準備的相關證明文件如財報及營運資料等是否充足完整，以及申請境外已納稅額扣抵或退稅可行性等。
此外，楊建華提醒，個人CFC營利所得將會被併入最低稅負制下的海外所得中計算。原則上112年度的「含CFC營利所得的海外所得」未達100萬元、「家戶總所得」未達670萬元，或「綜合所得稅繳得比最低稅負制計算之所得基本稅額還多」的申報戶，是不會因為持有CFC而需要多繳稅。
不過，此部分所得計算申報須自行準備，不會有所謂扣繳憑單等資料可供參考，若平時只依照國稅局資料進行綜合所得稅申報之納稅義務人，可能會有短漏報風險。楊建華建議在申報季開始之前，應積極備妥財務報表、了解申報方式並試行計算，儘可能找出既能合規，也能從中選擇最有利於納稅義務人的計算與繳稅方式，以順利完成CFC首次申報。
今年5月報稅還要注意的是，112年度每人基本生活所需的費用金額為20.2萬元，相較111年度的19.6萬元增加6000元。假設有一家確定可適用基本生活費差額的4口家庭，如適用5%稅率，4人共可多省稅1200元。
由於基本生活費的計算方式是按照申報戶的人數計算總額，再與申報戶的免稅額及特定項目扣除額之總和進行比較。最後得出的基本生活費總額較高差額部分，得自申報戶當年度綜合所得總額中減除。
若以1家4口且2小孩皆為大學子女舉例，4人的基本生活費用總額為80.8萬元，在無其他前提下之免稅額及特定項目扣除額共計66.6萬元(4人免稅額、有配偶的標準扣除額、2人的教育學費特別扣除額），得出基本生活費差額14.2萬元，可再從綜合所得總額中扣除，以保障納稅者自己及受扶養親屬的基本生活需求。
另外，今年綜所稅網路申報附件（例如醫療收據）等上傳的每戶總容量由10MB提高至15MB，並將上傳期限由5月31日，延長至申報屆滿後10日（遇假日順延）。以今年報稅季為例，因為截止日後10日遇到端午節，上傳期限可延至6月11日。