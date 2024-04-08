受惠智慧型手機與PC帶動　研調：今年全球Wi-Fi 7產品滲透率6.4%

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簡琮訓觀察，路由器、AP、閘道器等網通設備最優先升級至Wi-Fi 7規格，待基礎設施布署完善後，智慧型手機與PC則為接續升級Wi-Fi 7的首波消費性電子產品。不過，產品升級初期價格相對高，以TP-Link為例，入門款Wi-Fi 7網通設備定價為新台幣9,999元，然前代Wi-Fi 6/6E的網通設備售價則降至3,000元以下。
由於新舊產品價差大，因此，簡琮訓認為，Wi-Fi 7產品仍處於市場導入期，滲透率有限，預估2024年Wi-Fi 7產品滲透率為6.4%。但在Wi-Fi聯盟正式啟動Wi-Fi 7產品認證，加上全球多數地區開放6GHz頻段的帶動下，將有更多Wi-Fi 7產品面市，使2025年Wi-Fi 7產品滲透率有望翻倍成長，由2024年6.4%提升至15%。
此外，觀察Wi-Fi 7晶片供應業者，由高通、聯發科、博通三大業者角逐，其中高通與聯發科提供手機應用處理器與Wi-Fi SoC解決方案，利於手機業者進行系統整合與認證流程。博通的手機Wi-Fi業務大客戶為蘋果，2024年下半可望藉iPhone 16系列(名稱暫定)上市加大出貨力道。因此，簡琮訓預估，2024年全球支援Wi-Fi 7的智慧型手機滲透率將超過10%。
PC的Wi-Fi 7晶片市場部分，簡琮訓認為，英特爾、高通與聯發科的PC處理器因綁定Wi-Fi 7晶片銷售，將是三大業者穩定Wi-Fi 7晶片出貨的利器。不過，同樣因為晶片成本考量，高階與電競PC將是首波採用Wi-Fi 7解決方案的機種。