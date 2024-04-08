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黃子佼私藏未成年謎片！翁達瑞憶當年「無緣同事」　後來人間蒸發

▲黃子佼捲入MeToo風波後，還買未成年少女偷拍片，讓外界無法原諒他，要他永遠消失演藝圈。（圖／記者葉政勳攝）
▲黃子佼捲入MeToo風波後，還買未成年少女偷拍片，讓外界無法原諒他，要他永遠消失演藝圈。（圖／記者葉政勳攝）

記者何哲欣／台北報導

藝人黃子佼去年陷入性侵疑雲，近日又被爆持有未成年少女的性愛片。筆名翁達瑞的旅美學者陳時奮說，當年他也有一名同事，因為被發現電腦中有大量色情光碟，主角都是未成年女童，後來這同事就失聯、人間蒸發。他諷，還好黃子佼人在台灣，但他也想知道，台灣演藝圈如何處置黃子佼。

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陳時奮說，他還在博士班時，讀了一篇國際商務的經典之作，其中的一位作者任教某名校。幾年後，他有幸加入這所名校，但一直沒遇到敬仰的作者。幾個月後，他才知道故事經過：這位教授經常到亞洲從事顧問教學，更喜歡到泰國避冬。他的社交技巧純熟，專業能力出眾，也就是北美主流社會的人物：白膚色的男人。在他加入這所大學之前，這位教授出事了。

陳時奮說，有一天，這位教授的筆記型電腦當機，送進學院的電腦中心維修。負責維修的人員在電腦硬碟發現大量的色情檔案，主角都是未成年的女童。校方將檔案交給警方，教授也坦白認罪。多年來，該教授到泰國避冬都會召妓，而且偏好童妓。召妓時，該教授都會拍照與錄影，並存放在隨身攜帶的電腦。

陳時奮說，這位教授的認罪獲得法官的寬貸，最後沒有被判處重刑，但失去了大學的教職。這位教授處理了房產，然後就人間蒸發。「羞愧讓他斷絕與所有同事的聯絡，至今沒人知道他的去向。這位教授就是我無緣的同事！」

陳時奮說，美加都有「幼童色情罪」。就算只購買、持有、或散發幼童色情影像，輕易就有五年以上的徒刑。若黃子佼住在美加，他會被關到頭髮花白。因為涉及的影片來自偷拍，刑期會被加重。除了黃子佼之外，偷拍與販賣女童色情片的人也跑不掉。

陳時奮諷，還好，黃子佼住在台灣，不用怕牢獄之災！更幸運的是，黃子佼受到影劇圈的保護。除了極少數特例，無人出面切割或譴責黃子佼。最離譜的是，黃子佼的太太還出面為丈夫緩頰！「我要不客氣的說，縱容黃子佼的惡行等同踐踏女性的尊嚴，殘害兒童的福祉。兩者都不應存在文明社會。我無緣的同事消失在人間！接著，我要看影劇圈如何處置黃子佼！」

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