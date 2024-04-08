NBA／「怪物狀元」Williamson接管比賽狂轟29分 鵜鶘113:105太陽
NBA本季例行賽進入尾聲，尤其是西區6至10名戰況激烈，在正值排名卡位的關鍵期間，紐奧良鵜鶘今（8）日在客場出戰鳳凰城太陽，靠著「怪物狀元」Zion Williamson狂轟29分領軍下，終場以113：105擊落太陽，不但終止近期4連敗，更縮小雙方勝場差，目前兩隊皆以戰績46勝32敗，排名西區第6、第7，由於太陽對戰成績較佳，故排名靠前。
記者張志宇/綜合報導
首節太陽就展現火力，打出26：19的攻勢，但次節鵜鶘給予反擊，單節打出一波37：24攻勢，將比分反超至56：50，第三節雙方勢均力敵，鵜鶘持續保有領先。
進到末節，鵜鶘「怪物狀元」Zion Williamson接管比賽，單節獨拿12分，包括一季再讀秒階段的突破上籃得手，幫助球隊鞏固6分領先優勢，終場鵜鶘就以113:105擊退太陽。
此戰太陽落敗後，使得他們在剩餘比賽已經沒有太多輸球的本錢，因為隨時都將可能跌出西區前6，進入到附加賽的位置，這也代表沙加緬度國王、鵜鶘、洛杉磯湖人都仍有機會前進到西區第6。
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