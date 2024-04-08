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惠利撇三角戀「吃漢堡」被出征！海外民眾湧入大罵　韓粉極力護航

▲惠利才剛擺脫與柳俊烈及韓韶禧的三角戀風波，近期又因上傳「吃漢堡」的照片幫肯德基代言，而遭到海外民眾出征，不少韓國粉絲紛紛跳出來力挺她。（圖／翻攝自惠利IG）
▲惠利才剛擺脫與柳俊烈及韓韶禧的三角戀風波，近期又因上傳「吃漢堡」的照片幫肯德基代言，而遭到海外民眾出征，不少韓國粉絲紛紛跳出來力挺她。（圖／翻攝自惠利IG）

記者張一笙／綜合報導

韓國女演員惠利日前才剛擺脫與柳俊烈、韓韶禧的「三角戀風波」，近期卻因一張照片再度被炎上。惠利在4月6日時在IG寫下：「你問我怎麼吃得這麼開心？因為它很美味！肯德基的新菜單太瘋狂了！」並附上她吃肯德基漢堡的照片，原以為只是一個簡單的廣告業配文，沒想到竟然引來不少海外民眾湧入IG大罵惠利，並揚言抵制肯德基與幫肯德基代言的惠利，韓國粉絲看到以後紛紛跳出來幫惠利護航，並表示：「韓國人好欺負？」

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▲惠利因幫肯德基代言，不少海外粉絲紛紛到她IG底下留言揚言抵制。（圖／翻攝自惠利IG）
▲惠利因幫肯德基代言，不少海外粉絲紛紛到她IG底下留言揚言抵制。（圖／翻攝自惠利IG）
不少海外民眾認為肯德基在「以巴戰爭」期間聲援巴勒斯坦，因此不少中東地區的民眾揚言要抵制肯德基，而惠利又在戰爭打得火熱期間撞上槍口，因此引來不少海外民眾湧入IG大罵惠利此舉是在「宣揚戰爭」，並且揚言抵制幫肯德基代言的惠利。不少惠利的韓國粉絲看到外國人侵門踏戶地指責，紛紛跳出來護航表示：「藝人只是負責收錢做宣傳，哪有時間顧及那麼多？」、「現在是當韓國人都好欺負？」、「不敢找肯德基算帳只敢找好欺負的人！」正反兩方在IG上爭執不斷。

▲不只惠利，就連LE SSERAFIM的許允真、BLACKPINK的Jennie、NCT的道英，甚至連asepa的IG都曾因出現星巴克的產品，吸引不少海外粉絲出征。（圖／翻攝自惠利IG）
▲不只惠利，就連LE SSERAFIM的許允真、BLACKPINK的Jennie、NCT的道英，甚至連asepa的IG都曾因出現星巴克的產品，吸引不少海外粉絲出征。（圖／翻攝自惠利IG）
事實上，這已經不是韓國藝人第一次因為戰爭被波及，上月初LE SSERAFIM的許允真因為被拍到在喝星巴克，因而被海外民眾出征，認為許允真及經紀公司是在「支持戰爭」。就連超人氣天團BLACKPINK的Jennie、NCT的道英以及人氣女團aespa的IG都不能倖免於難，紛紛因曾上傳喝星巴克咖啡的照片及影片遭到點名，並且要求他們道歉，此舉讓不少韓國粉絲都十分不理解，也不覺得為什麼需要道歉。

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