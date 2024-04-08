「三月瘋媽祖」引論戰　林茂賢：信徒不是為了政客、黑道去進香

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台北教育大學名譽教授李筱峰昨在《自由時報》專欄發表「向媽祖致意、向信徒請益」一文，對媽祖由身為人的皇帝敕封感到不解，認為「媽祖既然幫康熙皇帝『統一』台灣，確定她會幫我們守護海洋台灣嗎？」
對於各地燒香、燒紙錢等行為，李筱峰問「天上有這種要求人們浪費資源、破壞環境、污染空氣、危害國民健康的神明嗎？」他認為「日前20萬人跟隨媽祖進香，結果大地震卻隨後而來，林默娘也莫奈何！並非她對信徒的祈禱『已讀不回』」。並奉勸信徒「如果你的祈求沒有應驗，請勿怪媽祖；至於你如何被政客神棍利用，你自己要搞清楚！」
台中教育大學副教授林茂賢今（8）日在臉書發文「給老友的信」回應李筱峰，文中指媽祖遶境進香是台灣人民集體的心靈療癒，求助無門時藉由宗教活動得到心靈撫慰。自己哲學硏究所畢業，也很懷疑神明到底存不存在？但很希望神明或上帝真的存在，因為許多無依無助的人們需要祂，「無論祂叫上帝、阿拉或媽祖」。
林茂賢說，台灣民間宗教信仰最大特色就是包容性，媽祖信仰是魏晉以降佛道融合的宗教現象，屬於「民間信仰」並非道教。西方是「君權神授」概念，中國是封建社會，凡人成神必須經過「皇帝册封」，表示皇帝比神偉大。
至於政治人物、黑道、革命份子利用宗教信仰攏絡、鼓動人民自古皆然，從朱元璋、明成祖自稱玄天上帝轉世；媽祖顯靈助鄭成功驅逐荷蘭、幫施琅打台灣、協助官兵平定林爽文、戴潮春事件，「這都是他們自己說的，如果你信以為真，我也沒辦法」。他強調幾乎所有參加徒步的進香客都是為了家人而走，「他們絕對不是為了政客、黑道而去進香」。
林茂賢說，宗教信仰沒有真假、靈驗之分，只有相信不相信的問題。信徒喃喃自語禱念，是在抒發內心的焦慮不安，祈求神明保佑，就像禱告、告解，如同向心理醫師訴說苦悶發洩情緒，「神是否聽見我並不知道，但無人訴說、壓抑在心裡才會出事」。至於地震是天災，不能怪罪媽祖、佛祖或上帝，這跟20幾萬人去進香，卻還是發生大地震無關。
李筱峰則留言表示「在老友林茂賢與蔣渭水之間，我選擇與蔣渭水站在一起」。至於信徒要怎麼跪怎麼拜，他無權干涉，但有權說話；對於燒香燒紙錢的傷害環保與國民健康，他有權反抗！被政客神棍利用乃至迎合中共統戰的宮廟，他要替媽祖打抱不平！