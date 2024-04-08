環境部3場次說明碳盤查、自願減量 減緩企業「碳焦慮」
企業須於4月30日前完成碳盤查與登錄工作，若有意願進行減量的業者，尚可提出相關專案計畫書，但環境部氣候署表示，為輔導企業如何進行碳盤查以及進行自願減量工作，將在4月9日、4月17日及4月24日辦理「碳盤查及自願減量專案輔導」。
記者林志怡／台北報導
自《溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法》、《溫室氣體自願減量專案管理辦法》上路後，企業須於4月30日前，將溫室氣體排放量清冊及溫室氣體盤查報告書，登錄於事業溫室氣體排放量資訊平台，也可以通過多元的溫室氣體自願減量方法規劃減量措施，提出專案計畫書向該部申請註冊，並依據實行情況獲得減量額度。
然而，相關作業內容複雜，故氣候署訂於4月開辦3次專案輔導，採實體解說方式進行，分別於北（4月9日）、南（4月17日）、中（4月24日）部辦理，每場次皆安排碳排放量盤查重點實務、產出盤查報告書實作、如何參與自願減量專案、自願減量額度取得實務等課程內容，
其中，針對減量額度取得實務，氣候署特別就北、南、中地域特性，分別安排設備效率提升、畜牧業沼氣回收及植樹造林等主題進行案例解析，讓各界能瞭解減碳技術細節。
此外，環境部提醒，這次輔導需要事先報名，名額有限，報名時間自即日起至活動前一日或人數額滿為止，且這次輔導以製造業及發電業優先，主辦單位保有審核報名者參與資格之權益。