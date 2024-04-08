特企／Feeling18巧克力工房攜手埔里鎮公所 陪小朋友歡慶兒童節
4/2 上午，最受小朋友歡迎的 Feeling18 巧克力工房，再度於園區舉辦 113 年兒童節主題歡慶派對，這也是巧克力叔叔茆師父第 15 年陪伴埔里鎮小朋友共度佳節。活動一開場，頂著圓萌身軀、鮮黃亮綠色彩的重量級嘉賓，埔里吉祥物——噗哩，就在鎮立托兒所小朋友的簇擁下蹦蹦跳跳登場，用歡樂的主題曲共同為本次「噗哩童樂會」揭開序幕。
本報訊
多年來連結在地特色、推廣家鄉觀光不遺餘力的 Feeling18 茆師父，時常邀約各產業一同拜訪海內外觀光大城，深知具有吸引力與好感度的城市吉祥物，可以為一座城市帶來美好的印象與觀光效益。因此，今年他特別與埔里鎮鎮長廖志城攜手規劃埔里吉祥物「噗哩」的造型餅乾做為兒童節禮盒，希望藉由噗哩「好山、好水、好活力」的可愛意象，凝聚孩子們對家鄉的認同與情感。
廖鎮長致詞時也表示，每回埔里鎮公所團隊出訪或是接待國內外貴賓，最受大家歡迎的就是活潑可愛的吉祥物噗哩，以及品質優良的 Feeling18 伴手禮，很開心這兩個優秀代表能在兒童節完美結合，也期待在接下來的日子裡，每一位埔里的小朋友都能化身「城市代言人」，共同將家鄉埔里的美好與更多人推廣分享。