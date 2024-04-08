LINE社群再增「1項」實用新功能 可直接讓「某人」訊息徹底消失
LINE 社群從2020年上線，用戶可以依照自己的喜好加入社群，在社群內能使用不同的名字和圖片，更加放心地聊天。但有時社群內某人的聊天方式或是內容讓你不是很喜歡，現在只要更新到LINE 14.5.0版本，就可以直接隱藏特定用戶訊息。經《NOWnews》實測，更新到最新版本後已經可以使用此功能。
記者周淑萍/綜合報導
LINE針對旗下的「社群」服務平台再添一功能，只要更新到最新版本LINE 14.5.0，所有用戶都可以隱藏同一社群內某人所發文的訊息，避免特定對象的發文影響到自己的心情。
《NOWnews》實際測試，該功能已經上線，隱藏的方式為，進到特定社群，點選想要隱藏的某人頭像，就會出現「檢舉」或是「隱藏訊息」，點擊隱藏後，該用戶的頭像會出現禁止的符號，同時該用戶的訊息會消失在你聊天室內，但之前已經發表的訊息卻不會被隱藏，之後想要「解除隱藏」則需要再次點該用戶用的頭像，並按下「解除隱藏」才能恢復。
實測也發現，針對有管理員資格的帳號，用戶是無法隱藏該帳號的訊息，且電腦版無法設定隱藏，但手機隱藏的帳號可以同步到電腦上，當被隱藏的帳號再度發訊息時，用戶不會看到內容，只會出現「此訊息已被隱藏」，被隱藏的帳號用戶不會發現。如果真的覺得社群內某些帳號的發文會影響到你，將LINE更新後就勇敢的把該帳號給隱藏起來吧！