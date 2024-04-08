道品牛肉麵高雄旗艦店開幕 捐當日營收助花蓮地震災民
發跡於台北士林的「道品牛肉麵」高雄旗艦店今(8)日在火車站前的建國二路、南華路口正式開幕。創辦人張耀指出，道品首度南下展店，除了為顧客提供五星級餐點和服務，也關注企業社會責任，當天營收將全數捐助花蓮地震災民。
記者陳美嘉／高雄報導
張耀表示，創業的背後動機源於一段受關聖帝君感召的故事，道品也是關帝爺欽點創立之品牌，初衷就是奉聖示協助有志餐飲服務業的失業、轉業者成功開店，在成功的商業模式下，發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，關懷社會底層需要幫助的人，實踐「有己之力造己之福、有千萬人之力造千萬人之福」的目標。
創辦人張耀和乾兒子林承漢攜手合作共創品牌「道品牛肉麵」，張耀指出，林承漢在餐飲界是比賽常勝軍，更在知名五星級餐廳執業數十載，被譽為五星級主廚，真功夫料理名不虛傳，擁有多年豐富經驗，為道品牛肉麵注入更多專業和創新。主打香甜「清燉牛肉」及傳承「紅燒牛肉」，加上出色且多樣化的菜色，讓口碑和知名度不斷提升，更獲台北牛肉麵節銀牌肯定，必點特色小菜有泡椒鳳爪、紹興糖心蛋，並提供免費加湯服務。
張耀說，4月3日上午花蓮發生芮氏規模7.2級的大地震，在「人傷我痛、人悲我苦」的同理心之下，將把開幕全天營業所得全部捐出，作為救助花蓮地震災民之用，希望能為災後重建略盡棉薄之力。他指出，4月9日還將帶領一位中醫復健師及2位按摩師，自行開車前往花蓮，不限天數義診做公益，撫慰災民受創的身心。