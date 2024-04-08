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籃籃見到逆轉秀「興奮到模糊」！超崩壞畫面瘋傳：球迷都醒過來了

▲籃籃（左）昨日在大巨蛋看球，親眼見證樂天桃猿逆轉秀後嗨到不行，就有網友截下籃籃興奮到模糊的照片，讓大家通通笑翻。（圖／翻攝籃籃FB、threads）
▲籃籃（左）昨日在大巨蛋看球，親眼見證樂天桃猿逆轉秀後嗨到不行，就有網友截下籃籃興奮到模糊的照片，讓大家通通笑翻。（圖／翻攝籃籃FB、threads）

記者詹鎰睿／綜合報導

樂天桃猿昨（7）日上演精彩的逆轉秀，以11:8氣走中信兄弟，也讓所有的猿迷嗨到不行。為此，樂天女孩啦啦隊總隊長籃籃也在大巨蛋親眼見證一切，好幾次的興奮狂歡都被攝影機通通拍了下來，更有球迷截下籃籃「興奮到模糊」的畫面，讓大家通通笑翻，「這到底是什麼生物啊？」也釣出籃籃本人留言搞笑回應。

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有網友在threads截下籃籃「興奮到模糊」的電視轉播照，並主動發文道歉「籃籃對不起了！」立刻讓大家紛紛笑噴，「這張真的快笑死」、「你好壞」，結果真的釣出籃籃本人，並搬出樂天桃猿的前身Lamigo桃猿的隊徽圖回應，讓眾人狂笑直呼，「這樣也能召喚成功XD」、「原來昨天會逆轉是Lamigo回來了」、「這一吼不得了了，球迷都醒過來了。」

▲籃籃貼出以前Lamigo桃猿隊徽的圖片，笑嘲自己很像。（圖／籃籃threads）
▲籃籃貼出以前Lamigo桃猿隊徽的圖片，笑嘲自己很像。（圖／籃籃threads）
此外，知名棒球臉書粉專「carhow水餃」也分享了籃籃開心歡呼的畫面，「這比數很面熟...」暗示跟6日的比賽局勢一模一樣，同樣釣出籃籃回應，「逆轉勝！」

不過值得一提的是，底下就有球迷分享，籃籃在大巨蛋扶長輩上樓的畫面，直呼：「這善良的舉動，不能只有我知道呀！」網友們見到後紛紛大讚，「果然是國民媳婦」、「可以娶了！」

▲籃籃。（圖／翻攝carhow水餃FB
▲有網友意外拍下籃籃扶著長輩上樓梯的畫面，紛紛大讚「果然是國民媳婦」。（圖／翻攝carhow水餃FB）
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