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花蓮大地震「餘震750次」！氣象署：規模5以上餘震仍會持續發生

▲0403花蓮大地震的餘震狀況持續，總計一週內已有750起地震在花蓮和東部外海發生。（圖／記者張志浩攝）
▲0403花蓮大地震的餘震狀況持續，總計一週內已有750起地震在花蓮和東部外海發生。（圖／記者張志浩攝）

記者張志浩／綜合報導

0403花蓮7.2大地震的餘震狀況持續，在今（8）日下午1時09分，又出現芮氏規模5.1餘震，總計一週內已有750起地震在花蓮和東部外海發生，中央氣象署地震測報中心科長何美儀表示，未來地震仍不可預測，但數週內仍不排持會有芮氏規模5以上的餘震，民眾務必時刻警惕，做好防震準備。

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據氣象署地震測報中心統計，0403花蓮芮氏規模7.2主震過後，截至8日下午2時11分，已經起749餘震、其中159起「顯著有感」地震、590起「小區域有感地震」，最大規模餘震6.5和6.2，發生主震的2小時內，統計所有規模5以上的餘震已達28起。

▲0403花蓮芮氏規模7.2大地震的餘震，數量不斷攀升中。（圖／中央氣象署提供）
▲0403花蓮芮氏規模7.2大地震的餘震，數量不斷攀升中。（圖／中央氣象署提供）
細看整個地震序列，芮氏規模5以上的餘震，在主震當天出現14個、4/4出現4個，4/5出現4個，4/6出現3個、4/7出現2個、4/8出現1個，可以發現芮氏規模5以上餘震數量有逐步減少的趨勢，何美儀也提及，整體地震目前走向趨緩。

不過何美儀強調，芮氏規模7以上的地震，後續釋放能量的週期，需觀察數個月，近期地震頻繁已經導致山區土質鬆軟，配合春季天氣狀況不穩定，民眾外出務必注意安全，並避免不必要的山區活動。

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