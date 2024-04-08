花蓮職訓場助災後重建！6月底前幫在地團體水電檢查、簡易維修

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北分署提到，花蓮職業訓練場在地深耕培育技術人才，場長蕭志村投入在地訓練業務更超過10年，瞭解協會困境後，立即主動聯繫並親自帶領訓練場水電班結訓學員，提供免費簡易水電檢查及維修服務，目前已將電熱水器復歸、重新安裝冷熱水管材、配置不鏽鋼水塔給水管管材等，讓供水恢復正常，也讓孩子們的輔導照護及樂齡班在震災後恢復運作，讓孩子和長者得到安心、安全的照護。
蕭志村表示，這次花蓮地區受災嚴重，北分署所輔導的多元培力計畫單位，以及社福團體，都是在地社區重要的支持資源，訓練場以實際行動提供單位團體簡易水電檢查及維修服務，並策力結訓學員一起投入災後重建工作，為自己的家鄉盡一份心力。
「牛犁社區交流協會」總幹事楊鈞弼表示，感謝蕭志村及水電班結訓學員主動提供協助，解決了災後水電修繕和民生用水難題，越來越多在地居民遇到家庭水電問題時，難以找到專業水電師傅協助維修，花蓮職業訓練場規劃開辦的「基礎水電訓練班」，幫助在地居民參訓，不但解決居住環境問題，也提升工作技能。
北分署提到，即日起至6月底止，花蓮職業訓練場提供花蓮地區多元培力計畫單位、社會福利團體免費水電檢查、簡易維修服務，歡迎單位團體提前預約，洽詢專線：花蓮職業訓練場03-8242-083分機6501、6502。另，針對災區失業民眾，提供勞動部職業訓練協助措施，凡參加北分署自辦職前訓練課程，免甄試錄訓、免負擔訓練費用;在職受災者參加課程，免負擔訓練費用。對於上述措施如需進一步了解詳情，可洽免付費服務專線0800-777-888、02-8995-6399，或上「台灣就業通」官網查詢。
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