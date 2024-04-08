《天堂M》死神職業大升級！4/10盛大改版　海量活動、獎勵出爐

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睽違三年，《天堂M》死神職業再升級，全新釋出冷豔死神女角色，並推出四項全新技能以及多項技能優化，首次迎來職業推出後的全方位進化！此次強化更新側重近戰攻擊、控場與傷害大幅提升，絕對讓玩家超有感！重點更新項目如下：
🟡新增特殊傳說技能「鐮刀死神」：大幅提升自身攻擊速度，並隨機召喚死神齊聚攻擊，給予目標傷害，死亡屬性愈高造成的傷害愈大；除可造成攻擊傷害外，擊殺敵人後更可大幅減少幽魂之驅的冷卻時間，大大提升生存能力。
🟡新增／英雄級技能「大屠殺（安魂曲）」：全方位提升範圍與單體傷害，強化被動技能更可觸發雙重砍殺效果，攻擊目標數越少，使其傷害越高，近戰角色愛好者不可錯過。
🟡新增／一般級技能「死亡渡鴉」：ON/OFF型狩獵用獨佔技，派遣「死亡傳令」給予敵方持續傷害，率先對發動攻擊時，該NPC無法被其他玩家自動攻擊。
🟡新增／一般級技能「鬼靈遺物」：用來召喚聖物的技能，無視重量限制。
🟡優化／神話級技能「悖論」（原：死亡鐮刀）：展開定罪領域束縛目標的靈魂，自身所受的傷害將轉移給領域內的目標，指定傳送無效化，離開定罪領域的目標將必定受到束縛。
🟡優化／英雄級技能「處決」：可以貫穿目標的保護罩並給予傷害，根據使用的武器階級，可貫穿更多的保護罩。
此外，本次改版同步新增全新魔法娃娃階級「唯一」，玩家可由四個神話級魔法娃娃合成「支配者吉爾塔斯」，100%合成成功，獲得後將啟動「異界的主人」的稱號，還有［經驗值獲得量增加10%］、［殷海薩的祝福消耗量降低10%］的能力 。此外，「支配者吉爾塔斯」可透過購買技能書習得「終極無所遁形術」，該專用技能可機率性發動「吉爾塔斯的魔眼」，用以感知目標的HP和MP，以及偵測隱形與變身。
官方發起5張COUPON大放送 精彩改版活動同步進行中
配合此次改版，官方祭出5張 COUPON的豐厚獎勵！4/10起天天登入遊戲並完成簽到，即有機會獲得「特殊變身合成」、「聖物合成」等多樣COUPON。此外，玩家於商城以300金幣購買「REQUIEM : 安息的序曲 事前預約獎勵票券 （活動）」，持票券即可擇一製作「國王艾歐丁的補給箱（活動）」，或是「國王艾歐丁的成長支援箱（活動）」；開啟後便有機會獲得「最高級抽卡包選擇箱（活動）」、「亞丁騎士團裝備箱（活動）」「死神魔法娃娃卡選擇箱（活動）」，以及「祝福聖水（大）」等豐富獎勵。
精彩多元的改版活動也將同步登場，除了觀看官方直播領取豐富獎勵之外，「歐林的痕跡」及「信念之塔」兩大副本亦同步公開，另外官方也舉辦四色硬幣轉移活動、技能書販售活動，以及專屬台灣玩家的魔法骰子活動，詳細說明如下：
📍死神職業再進化搶先看！官方直播領豐厚獎勵
4月9日19:30將於《天堂M》官方頻道進行直播活動，特別邀請到小屁與小鬼作為主持人，為大家展示進化後令人驚豔的死神近戰強度！觀看直播即可獲得F.I.R.E（Fighting Reaper & Everyone），內含「高級變身抽卡包（活動）」、「技能卡抽卡包箱（活動）」、「祝福賦予卷軸（活動）」等豐富獎勵。
此外，為應援玩家獎勵再加倍！官方更加碼贈出「綜合神秘卡選擇箱（稀有）（活動）」及「高級魔法娃娃抽卡包（活動）」等豐富好禮，觀看直播多種好禮直送到手！
📍「歐林的痕跡」活動副本及「信念之塔」世界副本優化再推出
伴隨改版，「歐林的痕跡」推出新一季內容，除了玩法上的更新，也新增隱藏角色、技能，以及專屬稱號「歐林學博士」，提供玩家嶄新的遊戲體驗。「信念之塔四樓」開放，提供玩家更高強度與高獎勵的副本地圖，擊殺BOSS除了有機率掉落傳說級裝備之外，也有機率掉落死神的專屬技能書。
📍四色硬幣轉移活動
於4月10日至17日期間，個別能以11萬個「名譽金幣」、「變身製作硬幣」、「魔法娃娃製作硬幣」，以及「聖物製作硬幣」，製作成10萬個箱子，並且能夠存倉轉移。
📍技能書販售活動
於4月10日至5月1日，可以180萬個名譽幣購買「英雄技能書箱（活動）（刻印），或以300萬個名譽幣購買「傳說級技能書Ⅰ（活動）（刻印）」及「傳說級技能書Ⅱ（活動）（刻印）」。
📍台灣獨家魔法骰子活動
專屬台灣玩家的網頁活動，即日起至4月15日，消耗骰子前進村莊後即可獲得2~20個代幣，進入商店更可購買商品。