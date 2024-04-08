信義區「愛迪達快閃店」開吃CAFE!N藍色霜淇淋！拍貼、抓娃娃必玩
愛迪達adidas Originals三葉草復古玩色街區今（8）日驚喜降臨台北市信義區威秀廣場，以adicolor繽紛色彩打造趣味互動體驗，從拍貼機、抓娃娃機、玩到復古加油機，還攜手CAFE!N開出Originals !SLAND快閃店，開吃超夢幻原創藍色霜淇淋及咖啡特調飲品；CAFE!N全台15間門市也將推出一系列獨家限定菜單，更有4家主題門市設立adicolor Corner可打卡，驚喜亮點一次看。而Discovery來台30週年盛大響應世界地球日，即日起至4月28日則在香堤大道廣場展出高達6米的《地球・生之花》巨型球體裝置藝術。
記者蕭涵云/台北報導
adidas Originals以T-TOE系列中SAMBA、GAZELLE、HANDBALL SPEZIAL三雙經典ICON鞋款，成功掀起New Vintage復古時尚風潮，春季adicloor全新系列復古回歸，adidas Originals搶先開創「三葉草復古玩色街區」登場信義區威秀廣場，4月9日至4月14日期間限定，以adicolor繽紛色彩打造趣味互動闖關體驗。
adidas Originals為慶祝adicolor與T-TOE鞋款上市，打造新潮復古精神的「三葉草復古玩色街區」，100%還原潮流ICON必拍街景原創藍復古街區，還擺上原創藍巨型鞋盒與超大SAMBA鞋款，讓大家爽拍刷讚美照；還能限時挑戰復古加油機的刺激極限秒數PK，或到紫綠玩色遊戲區嘗試復古玩色夾夾樂，有機會再玩三葉草workshop復古轉印手作課程、體驗CAFE!N合作好禮，別忘了搶眼的檸檬黃拍照點，還能體驗時髦拍貼機。
最吸睛的莫過於在adidas Originals x CAFE!N快閃店開吃「原創藍色霜淇淋」！adidas Originals攜手CAFE!N首創聯名originals !SLAND時尚咖啡服務，只要進行闖關遊戲，就有機會搶先體驗一系列合作品項，包括自選4種原創adicolor玩色咖啡杯套的咖啡特調飲品，超吸睛的「原創藍色霜淇淋」則是開吃限定黑醋栗口味。
除了信義區「三葉草復古玩色街區」，originals !SLAND還會陸續在全台adidas Originals指定7間店點巡迴展出，只要消費滿額即可免費兌換體驗限定合作霜淇淋、咖啡特調、Originals x CAFE!N侘寂極萃經典禮盒等好禮。
CAFE!N全台15間門市也將於4月15日起，推出聯名adidas Originals一系列獨家期間限定菜單，更於4家主題門市設立adicolor Corner ，每家限定不同顏色風格的adicolor原色設計空間，再度吸引鐵粉們一起跑咖蒐集。
而Discovery來台30週年盛大響應世界地球日，攜手在地藝術團隊都市藝術工作室與黑川互動媒體藝術，即日起至4月28日，在台北市信義區香堤大道廣場展出高達6米的巨型球體裝置藝術《地球・生之花》。融入花卉與光影、並運用動畫投影搭配音樂，呈現地球生態系變遷的故事，傳遞永恆之美，為2024世界地球日的「愛地球行動」打頭陣；4月22日世界地球日當天起，Discovery頻道將播出由主持人陳柏霖與愛犬Afuri拍攝的世界地球日特輯《極島森林2》。