龍崎土雞節推鳳梨好筍雞饗宴　黃偉哲邀享美食慶母親節

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黃偉哲表示，鳳梨和竹筍是龍崎重要的特產，今年的鳳梨品質很好，竹筍的產期從4月起長達8個月，目前鳳梨開始進入產期，與雞肉結合，希望能讓更多的好朋友認識龍崎的好物。
龍崎區農會表示，龍崎境內大坪、龍船、牛埔等里，有知名的月世界景觀，貧瘠的青灰岩不利於種植作物，陡峭的地形卻是放養禽類的極佳環境，龍崎區農會輔導轄內土雞養殖戶成立土雞產銷班，主要飼養古早雞及黑羽土雞，每年可產出約150萬頭以上的土雞。
龍崎跑山雞的特點是在陡峭的白堊土地形做露天放養12週到14週。因有大量的活動，使肌肉變得有彈性，肌肉間的脂肪含量豐富，雞肉風味濃郁香甜，肉質Q彈鮮美。
此外，龍崎區土崎、崎頂、楠坑等里屬於特殊砂質壤土適合種植綠竹筍，綠竹筍栽種面積約三百公頃，產季長達八個月，近幾年因氣候變遷的問題導致綠竹筍產季延後，產量銳減、災損頻傳，龍崎區農會輔導產銷班班員用心管理經營，在逆境中透過特殊田園管理努力維持產量及品質不減，在台北果菜拍賣市場獲肯定。
為了推廣龍崎在地優良的農特產品，結合在地生產的優質鳳梨、綠竹筍及跑山雞，推出臺南土雞節及鳳梨好筍季。今年也推出鳳梨好筍雞饗宴，邀請龍崎在地著名的總鋪師李榮東、黃永順及盧正治等，利用在地優良食材為大家呈上最有在地特色的「鳳梨好筍雞饗宴」，每桌定價6000元，歡迎消費者訂購，訂完為止。
另外，活動當日也有龍崎「竹你筍利 炭崎龍來」農產業文化活動，現場有農特產青農市集、綠竹筍分級展示、龍崎竹編藝品展示+竹編DIY、鳳梨套圈圈、闖關遊戲通關換鳳梨挫冰及集點消費農特產摸彩活動等趣味活動，土雞產銷班也推出限量300隻16週齡土雞(母雞約3斤左右、公雞約三斤半左右)每隻350元，還有土雞料理教室，土雞推廣試吃活動等，內容相當多元，大家千萬不可錯過。