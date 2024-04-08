初瓦、嚮辣疑食物中毒案　已有56人不適送醫　

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另外，民眾如發生疑似食品中毒事件，應至醫院就醫，以利醫師判別是否為疑似食品中毒案件通報衛生單位調查，並協助採樣。民眾如有食品安全衛生問題或消費疑義，可電洽台北市民當家熱線：1999（外縣市民眾請撥02-27208889）轉7089。
衛生局7日表示，4月5日起陸續接獲通報初瓦、饗辣2家餐廳疑似食品中毒案件，截止今天上午已分別有13名及9名民眾就醫。衛生局獲報後立即派員稽查，初瓦現場查獲廚餘區、抽油煙機、油炸機、烤台、洗滌區髒污；私人物品擺放在廚房內；分裝食材未標示分裝日期、冰箱內食材未標示日期；部分食材未提供來源憑證；地面，有菜渣等缺失。
另外饗辣部分，則發現私人物品擺放在廚房內；分裝食材未標示分裝日期；部分食材未提供來源憑證；廚餘區檯面髒污等缺失。衛生局要求兩家餐廳4月8日前改善完竣，期屆複查如未改善完竣，可依違反食品安全衛生管理法第8與第44條開罰6萬元至2億元罰鍰。
由於兩家餐廳通報人數已超過6人停業標準，衛生局要求停業，要提出改善措施且經衛生局審查、複查合格才可營業。
衛生局也分別抽驗2家餐廳員工手部檢體、環境檢體共及飲用水，若環境檢體與病人肛門拭子檢出相同致病株將以食品中毒確立案件移送偵辦如，為不同致菌株，仍會以違反食品安全衛生管理法開罰6萬元至2億元罰緩。