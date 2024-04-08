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具俊曄直球對決汪小菲　駁斥大S婚前聯絡「繼續忍著委屈」

▲汪小菲控大S婚前聯絡送禮物，具俊曄首回「不是事實」。（圖／記者吳翊緁攝）
▲汪小菲控大S婚前聯絡送禮物，具俊曄首回「不是事實」。（圖／記者吳翊緁攝）

記者羅凌筠／台北報導

具俊曄今（8）日出席DJ SHOW宣傳活動，直球對決大S前夫汪小菲，一次澄清汪小菲爆料2019年大S送刺青顏料、黃子佼控吸毒的事件，具俊曄說：「這些事都不是真的，真相自有公道，我有點鬱悶、有點委屈，但是會繼續忍著，我自己一個人很難採取法律行動，但是真相是會被查清楚的。」而對於毒品謠言，具俊曄回擊：「檢調已經還給我們清白。」

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▲具俊曄。（圖／記者吳翊緁攝）
▲具俊曄3個月暴瘦14公斤。（圖／記者吳翊緁攝）
汪小菲大鬧大S豪宅轟動一時，這段時間心情想必不好，具俊曄說：「是人都會生氣，但是我自己吸收下來，如果我也跟著Down下來，就沒人支持熙媛了，所以我盡可能冷靜，熙媛說光是我待在身邊，就會給她力量，所以我盡可能陪伴她，我愛的人受到傷害的話，我會挺身而出，保護自己所愛的人，挺身而出不是指跟對方槓上，我是指站在熙媛這邊，她是受最多影響的人，我隨時在她身旁，讓她不要動搖，繼續堅定下去。」

▲具俊曄。（圖／記者吳翊緁攝）
▲具俊曄即將舉行個人DJ SHOW。（圖／記者吳翊緁攝）
具俊曄為了這次演出，3個月暴瘦14公斤，從88公斤降至74公斤，他笑說希望自己瘦下來之後看起來比較年輕，老婆也非常滿意，「回到年輕的身材，熙媛當然喜歡。」由於夫妻倆一起減肥，被問到大S瘦了多少？他說：「其實熙媛一直很瘦，我也不知道她瘦多少。」籌備演出期間，大S也給予不少力量，具俊曄坦然放閃：「熙媛向來都是我的謬思女神，基本來只要她對著我笑，我就會獲得力量。」

具俊曄結婚2年，首次遇到芮氏規模7.2的花蓮大地震，連家裡的腳踏車都倒下來了，他印象深刻的說：「地震時我人在台灣，抓著熙媛的手，比起害怕更多擔心，擔心會不會整個建築物倒下來。韓國朋友滿擔心的，有連絡我，大家討論到台灣房子即使倒了，都沒有完全倒塌，真的蓋得很好。」具俊曄在台灣有私人錄音室，造價超過100萬台幣，所幸損傷不大，「沒有東西掉下來，大部分平常無事。」

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