具俊曄直球對決汪小菲　駁斥大S婚前聯絡「繼續忍著委屈」

我是廣告 請繼續往下閱讀
具俊曄為了這次演出，3個月暴瘦14公斤，從88公斤降至74公斤，他笑說希望自己瘦下來之後看起來比較年輕，老婆也非常滿意，「回到年輕的身材，熙媛當然喜歡。」由於夫妻倆一起減肥，被問到大S瘦了多少？他說：「其實熙媛一直很瘦，我也不知道她瘦多少。」籌備演出期間，大S也給予不少力量，具俊曄坦然放閃：「熙媛向來都是我的謬思女神，基本來只要她對著我笑，我就會獲得力量。」
具俊曄結婚2年，首次遇到芮氏規模7.2的花蓮大地震，連家裡的腳踏車都倒下來了，他印象深刻的說：「地震時我人在台灣，抓著熙媛的手，比起害怕更多擔心，擔心會不會整個建築物倒下來。韓國朋友滿擔心的，有連絡我，大家討論到台灣房子即使倒了，都沒有完全倒塌，真的蓋得很好。」具俊曄在台灣有私人錄音室，造價超過100萬台幣，所幸損傷不大，「沒有東西掉下來，大部分平常無事。」
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995