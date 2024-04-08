T1特攻戰神進軍大巨蛋！預售票賣破1.4萬張 林秉聖喊投歷史第1球
史上第一次的臺灣職業籃壇盛事進軍台北大巨蛋，新北中信特攻與臺北台新戰神於4月13日、14日共同舉辦「攻戰大巨蛋－雙北反毒籃球賽」，兩場預售票銷售數量皆破14000張。另外，此次也推出限定紀念商品，由中信特攻「特攻黑豹」阿巴西與臺北戰神「齊天大聖」林秉聖攜手拍攝宣傳照，邀請球迷朋友穿上紀念T、手舉應援毛巾，一同「攻戰大巨蛋」！
記者路皓惟/綜合報導
臺北大巨蛋首場職業籃球賽事，特別推出「攻戰大巨蛋」限定商品，包含水洗紀念T及應援毛巾（特攻黃、戰神紅兩款），將於4月13日在臺北大巨蛋之中信特攻、臺北戰神商品部開賣，數量有限、售完為止。4月13日、14日賽事預售票數量皆銷售破14,000張，期待屆時萬人進場，一起穿上紀念T、手舉應援毛巾，共同見證臺灣職籃史上的第一次！
此次阿巴西及林秉聖搭檔拍攝宣傳照時，為營造對戰氛圍，畫面設定嚴肅表情互視，平時好感情的兩人反倒頻頻笑場，直呼「對看真的太不習慣」。
昔日戰友變成對手，談起大巨蛋職籃首戰歷史性的第一球將由誰投進？兩人的回答互別苗頭，中信特攻總教練李逸驊曾表示要讓阿巴西灌籃拿下首分，阿巴西自信回應：「雖然大家都知道戰術做給我，我的進攻難度會增加，但我會全力以赴不讓光哥失望！三分球我也可以！」林秉聖則霸氣地說：「無論對手在哪出手，我一定會抄走他的球，第一球一定由我投進。」
首次來到臺北大巨蛋的兩位球員，不約而同大讚球場高質感的內裝以及廣闊視野，也號召球迷進場享受不一樣的比賽氛圍。此次座位區分為一壘側－戰神區及三壘側－特攻區，場內B2層「攻戰席」及看台區應援席、後援席及輪椅席皆仍有座位可供選擇，建議球迷朋友購買喜歡的球隊應援區域，集中火力給予場上球員滿滿的支持，一起享受精彩的職業籃球賽事，共同締造新一波籃球熱潮。
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