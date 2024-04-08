泰勒絲撇情變傳被求婚成功！身著黃色比基尼 偕男友海邊甜蜜互動
美國超人氣天后泰勒絲（Taylor Swift）近期喜事不斷，除了世界巡演《The Eras Tour》持續開出紅盤外，美式足球球星男友特拉維斯凱爾斯（Travis Kelce）所屬的球隊也在2月初拿下總冠軍。近期泰勒絲與男友2人一同到海邊度假，有媒體透露泰勒絲已經接受男友的口頭求婚，並且度過日前傳出的感情危機，同時也拍到2人在海邊甜蜜的互動，泰勒絲也身穿黃色比基尼展露好身材。
記者張一笙／綜合報導
根據美國媒體《In Touch》報導表示，日前泰勒絲與特拉維斯2人前往巴哈馬群島度假，2人在海邊遊玩聊天時，特拉維斯趁機向泰勒絲表白，並表示希望2人能共度餘生，《In Touch》也強調這並非正式求婚，但不少粉絲們都十分希望泰勒絲能夠有個幸福的歸宿。
日前，泰勒絲在NFL總冠軍賽封王典禮上與男友特拉維斯擁吻的畫面引發不少球迷及粉絲熱議，甚至也引來不少批評，讓2人感到十分有壓力，因而傳出感情出現危機的消息；另一個影響2人感情的原因，則是泰勒絲覺得男友十分黏人，讓她有點吃不消，因此不希望男友時時刻刻跟在她身旁。
不過泰勒絲與男友情變的傳聞在2人抵達巴哈馬群島後就煙消雲散，有媒體直擊2人在海邊約會的過程，只見泰勒絲身穿黃色比基尼與特拉維斯在海邊嬉戲，時而牽手、時而擁抱、時而熱吻，2人之間氛圍十分甜蜜，並且很享受獨處的空間，絲毫不受外界打擾。
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