焦糖哥哥堅稱「黃子佼加害Apple」道歉了！仍不刪文承諾謹慎處理

▲焦糖哥哥發文向Apple道歉。（圖／焦糖哥哥FB）

▲焦糖哥哥疑似不滿許常德批評，並槓上對方，始終堅稱自己有根據。（圖／焦糖哥哥FB）

▲焦糖哥哥還截下許常德的貼文。（圖／焦糖哥哥FB）

還原事件經過，Apple去年曾公開透露，在15歲那年參加模特兒徵選時，被逼迫全裸試鏡一事，更透露該名加害者已經被爆出，而且身心狀況極其不穩定，但她並未指名道姓。沒想到，焦糖哥哥6日突然在臉書搬出此事，並直指「當時試鏡Apple且要求她全裸的就是黃子佼本人，當時她只有15歲。」不過Apple火速在IG限動澄清，自己只是以一位母親、媽媽身分關心社會事件，並無針對任何人，也請焦糖哥哥「不要代我發聲。」怎料，面對眾人建議刪掉貼文，焦糖哥哥相當堅持，「我尊重當事人願意講到什麼程度的意願，因此要罵我，我接受，但我整篇發文有根據，不會刪文。」不僅和網友爭論，還跟知名音樂人許常德吵架互不相讓。事情延燒至今，焦糖哥哥終於發聲道歉，「謝謝許常德老師的溫柔，我真的非常尊重您，愛您。我已經拜託我和Apple共同朋友轉達我的歉意，這件事畢竟比較敏感，我雖表達文責自負，但卻讓當事人不開心，不是我的本意。再次向Apple說聲抱歉，未來我關心這個議題會更加謹慎處理。祝福妳順產，一家平安。」但焦糖哥哥依舊沒有刪掉貼文，網友們氣到不行紛紛痛批，「你很適合閉嘴」、「演繹了正義魔人最佳典範」、「自以為正義，其實只是在蹭」、「你說道歉，那你為什麼不把更前面的所有相關文章都刪除」、「之前大家叫你閉嘴的時候為什麼不閉？搞成這樣有比較好嗎？」