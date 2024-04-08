高雄市場震出問題 林智鴻促全面檢視公民有市場結構安全
花蓮強震造成，震出高雄各地廢棄市場的坍塌風險。高雄市議員林智鴻今(8)日質詢時以鳳山區東門市場坍塌為例，要求高市府針對全高雄市場結構安全加速檢討，全面健檢公民有市場結構及專案推動空間改造活化。
記者郭凱杰／高雄報導
高雄市議會今天進行財經部門業務質詢，林智鴻針對此次花蓮強震災害，地方的各種問題也被「震」出來指出，包括東門市場因老舊損害倒塌的情況發生，全鳳山十幾處民有市場、公有市場，包括閒置市場空間的安全結構問題。他主張，盡速進行安全結構評估及補強改善。林智鴻也提到，這次震災台灣各項科技準備及應變受到包括路透社等國際觀點肯定，在基地台受損時，數位發展部所建立的低軌衛星OneWeb，協助災區的通訊網路，讓搜救隊通訊指揮無虞。
林智鴻表示，還有長期困擾地方的環境衛生問題，其實可以透過導入表演藝術的方式來活化，以民間經驗有藝術家就是以座談對話，讓市場整體空間改造，號召地方居民共同參與及維護，讓市場變成藝術舞台，盼促專案推動活化公民有市場，盼持續透過檢討及改善，將天然災害的損害減到最低！
市場管理處處長林永慶回應表示，已掌握鳳山區包括榮祿市場、北門市場、東門市場有部分的安全疑慮，但結構技師專業判斷目前沒有立即倒塌風險，後續將跨局處會同現勘。