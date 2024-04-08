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2023年最熱門動畫曝光！金氏紀錄認證《咒術迴戰》贏過海賊、巨人

▲《咒術迴戰》獲選成為2023年全球最熱門動畫。（圖／巴哈姆特）
▲《咒術迴戰》獲選成為2023年全球最熱門動畫。（圖／巴哈姆特）

記者潘毅／綜合報導

2023年對於動漫界來說，可以說是百花齊放的一年，包含《進擊的巨人》推出完結篇、《航海王》也推出真人版影集，再度掀起熱潮。不過2023年人氣最高的作品，竟不是上述兩部名作，而是由後起之秀《咒術迴戰》奪下。

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「金氏世界紀錄」官網於4月4日發文，表示2023年《咒術迴戰》超越《航海王》成為全球最受歡迎的動畫，因為根據數據公司Parrot Analytics 的資料顯示，《咒術迴戰》全球收視率高過一般電視節目 71.2 倍。

▲《航海王》真人版影集上架後大獲好評，尾田榮一郎今日宣布確定續訂第二季，且證實喬巴將在續作中登場。（圖／Netflix提供、翻攝自「Netflix Japan」YT）
▲《航海王》真人版影集上架後大獲好評，尾田榮一郎今日宣布確定續訂第二季，且證實喬巴將在續作中登場。（圖／Netflix提供、翻攝自「Netflix Japan」YT）
Parrot Analytics 擁有數十億個數據點，統計了串流媒體、社群網路熱度，以及讀者研究行動等數據，在上述計算之中，若閱聽者需要付出更大努力，例如下載節目或付費等，則會有更高權重分數。最終《咒術迴戰》在全球的數據，擊敗了強敵前輩《航海王》以及《進擊的巨人》，奪得 2023 年排行榜第一名。

不過兩位前輩實力依舊相當強勁，因為《航海王》在去年有著 Netflix 真人改編版問世，連帶讓動畫、原作的熱度再度提升，原作者尾田榮一郎也對真人改編有做出許多建議指導，也讓《航海王》沒有遭遇「慘遭真人化」的慘況。

▲網友看完《進擊的巨人》，決定跟隨吉克（右）崇尚自由的精神，勇敢提離職。（圖／進擊的巨人X）
▲《進擊的巨人》，從2020年起，就是Parrot Analytics 榜單上，連霸數次的第一名動畫。（圖／進擊的巨人X）
《進擊的巨人》則是從2020年起，就是Parrot Analytics 榜單上，連霸數次的第一名動畫，這次僅以些微差距輸給後起之秀《咒術迴戰》，動畫版則在11月正式結束，很少有作品到完結之時，都能維持如此高的熱度，也算創下了難以超越的屏障。

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