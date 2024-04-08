國企也遭裁員！中國前高管譏「如假裝躺ICU」：別幻想經濟復甦

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徐姓員工表示，大家都有心理準備，單位不景氣，本來就沒有什麼收入了。現在企業供和銷失衡，開不下去就直接關門了，沒有什麼鐵飯碗，所有行業都撐不下去了民營企業就不用說了，處境更為困難。
徐姓員工坦言，被裁員之後，人們面臨的最大的問題是很難再找到工作，只能坐吃山空。
甘肅退休公務員金先生向《大紀元》透露，中國現在減薪、欠薪、裁員的情況非常嚴重，連以前福利待遇和獎金都被要求退回，有幾家銀行都開始這樣做了，政府機關也開始搞了，「在過年前就開始試水了，測試反應，看看是否有強烈的抗議。」
金先生表示，尤其是民航企業，這兩年虧損得太厲害了，就開始追討以前發的獎金、福利，三年內都要追回去，如果員工沒有返還的話，就會從工資裡面扣。
金先生表示，企業倒閉潮已經正式開始了，他估計，三五年內，現在所有的職業可能有40%左右會消失。
另一名甘肅蘭州市民周先生則稱，當地民航企業在追討以前的獎金、福利，今年很多單位沒效益、沒收入，就是都沒錢了。
遼寧鞍山教育界人士謝晶（化名）向《大紀元》表示，公務員減薪是一定的，原來工資5000人民幣（約台幣2萬1308元）現在只給3000人民幣（約台幣1萬2785元）。
謝晶透露，她聽說公務員還被要求捐錢，但是以借錢的名義，就是管公務員借錢，有的借幾萬，借十萬的也有。「誰都知道，借了就不會還了。如果不借，工作你就別幹了。公務員的待遇比較好，沒有關係也做不了公務員，他們家裡條件也好，都很有錢，所以找他們借錢應該是影響不大。」
謝晶認為，政府很心慌，他們就怕韭菜鬧起來，對普通老百姓做摸底調查。「他們特別恐慌，害怕人們鬧起來。以前從來沒打過這種電話。」
一名自稱跨界女性創業代表的自媒體人「YOYO筆記」表示，2024年只是裁員潮的開始。對一些還在幻想著中國經濟復甦、幻想著美國停止對中共的制裁的人來說，2024年可能是未來五年之內最好的一年。
她指出，「裁員的先行者就是網際網絡企業，美團、騰訊、 愛奇藝、百度季報顯示他們降本增效，盈利和現金流都在恢復，那是因為他們統一做了一個動作，就是裁員。」她進一步稱，「當經濟不得不走向內外雙循環，那就是無盡地卷。卷是無盡的遊戲，裁員的根本原因就是經濟不行了。」
「YOYO筆記」表示，第二波裁員已經慢慢開始了，去看看杭州大廠，他們裁員針對的都是那些高薪人員，包括中高管人才，因為這些人年齡大了，創新能力差了，大部分人幹活能力不如年輕人，工資又比年輕人拿的高得多，體力也沒有，能力還平庸。企業能以最低的成本聘請跟他們同樣優秀甚至比他們更優秀的人才。
她說，她曾在大公司做過高管，辭職後自主創業。她認為，「裁員也解決不了根本問題，只能說是假裝在ICU裡躺一天算一天。如果沒有新的投資進來，最終在資本的寒冬之下，都會徹底消亡。最終這些企業可能連薪資都發不出來。」