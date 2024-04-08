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金恩盃／中華隊9日首戰中國！謝淑薇坐鎮　奧運參賽權最後一哩路

▲謝淑薇與哥哥謝政瀛前來球場練球，有地主球迷專程來現場追星。（圖／四維體育推廣教育基金會提供）
▲謝淑薇與哥哥謝政瀛前來球場練球，有地主球迷專程來現場追星。（圖／四維體育推廣教育基金會提供）

記者路皓惟/綜合報導

2024年金恩盃亞大區一級賽明（9）日在中國長沙月亮島紅土公園點燃戰火，8日隊長會議抽出首日賽事對戰組合，中華隊第一天將對上本屆實力最強勁敵中國隊，本次中華隊由教練何智仁領軍，陣中有8座大滿貫雙打冠軍、女雙世界球后謝淑薇坐鎮，日前在臉書發文寫道：「奧運參賽權最後一哩路。」

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除了謝淑薇坐鎮之外，中華隊還有杭州亞運女雙金牌詹皓晴，杭州女雙、混雙銀牌梁恩碩，成都世大運女單銀牌楊亞依，以及台英混血好手葛藍喬安娜。

金恩盃亞大區第一級共有6隊角逐，包括中華隊、紐西蘭、大洋洲、印度、韓國以及地主中國，5隊打單循環賽，每隊各打3場，採「2單1雙制」，前兩名晉級世界組升降賽，三、四名續留一級，最後兩名明年落入亞大區二級，此次大會也宣布不會一次公布每天對戰組合，開賽前一天才會公布隔日的對戰，而中華隊首戰將碰上地主中國。

金恩盃攸關奧運參賽資格，國際網總規定，參加奧運選手必須在奧運周期內，至少代表國家參加兩次2次金恩盃，也是巴黎奧運前各國選手練兵最好的機會，中國隊這次精銳盡出，除了有女單世排第8、獲得今年澳網女單亞軍的中國一姊鄭欽文，還有「左右雙王」王欣瑜、王曦雨，以及世大運單打金牌郭涵煜。

▲杭州亞運女雙金牌詹皓晴代表中華隊參賽。（圖／四維體育推廣教育基金會提供）
▲杭州亞運女雙金牌詹皓晴代表中華隊參賽。（圖／四維體育推廣教育基金會提供）
面對陣中5位球員全都在女單、女雙世界排名前60的對手，連續第三年擔任中華隊教練的何智仁表示：「知道這次中國隊陣容是相當強大，頂尖選手在國際表現得也非常好，這次能交手對我們來說也是很好的學習機會。」

海峽兩岸之前在金恩盃(前稱聯邦盃)一共交手12次，中國以8勝4敗領先寶島女將，雙方最近一次對戰是2020在杜拜的亞大一級，當時中國以3：0獲勝。

至於中華隊上一次擊敗中國是在2016年泰國華欣的亞大一級，中華隊靠著張凱貞、謝淑薇拿下單打勝利，以2：1擊敗中國，最後獲得冠軍，取得角逐世界二組升降賽資格，接著升降賽再扳倒波蘭，首度闖進世界二組。

▲首度角逐金恩盃的葛藍喬安娜。（圖／四維體育推廣教育基金會提供）
▲首度角逐金恩盃的葛藍喬安娜。（圖／四維體育推廣教育基金會提供）
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