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健保藥價2法規拚年中完成草案　健保署與藥廠討論內容曝

▲衛福部健保署力拚年中前完成《全民健康保險藥物給付項目及支付標準》及《全民健康保險藥品價格調整作業辦法》修法草案。（圖／記者林志怡攝）
▲衛福部健保署力拚年中前完成《全民健康保險藥物給付項目及支付標準》及《全民健康保險藥品價格調整作業辦法》修法草案。（圖／記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

衛福部健保署今（8）日邀集藥品製造廠、外商等藥品製造、供應端，針對健保藥價相關修法草案進行討論。健保署醫審及藥材組組長黃育文表示，會中與會人員對於國產學名藥、國內原料藥物的核價優惠措施表示支持，並認可DET作為，但相關法規修正條文有待完善，這週會儘速完成會議內容彙整，並陸續邀請使用端，如醫院、學會等，進一步檢視條文，力拚年中前提出草案。

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黃育文表示，健保署擬修訂《全民健康保險藥物給付項目及支付標準》及《全民健康保險藥品價格調整作業辦法》相關部分條文，已舉行多場會議進行溝通與討論，今日邀集製造、供應端，希望了解相關業者的意見，會中也有立委辦公室主任、法務主任、辦公室助理等與會提供意見。

針對會議內容，黃育文指出，製造端對於針對國產學名藥、國內原料藥物給予核價優惠表示支持，並認同此舉有助於增加國內藥品的供應韌性，外商則大多是研發廠，會中也針對專利尊重、價格保護等提供看法，且供應端、外商、學名藥業者、立委代表等，都表示支持DET，但認為內容需要再溝通。

因此，黃育文說，會中已確認部分條文文字需要更清楚，避免後續出現不同解讀，而這次修法的目的是要確保國內供貨穩定，讓病人有基本藥品可用，這週將快速彙整大家的意見，並完成草案修正，開始邀請使用端、準備進行下一場會議，預計邀請醫院、醫師與藥師等學會參與並提供意見。

黃育文表示，相關法律條文期待今年可以完成修法，預估年中的時候，希望草案可以完備。

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