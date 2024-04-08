台彩「最好中獎彩券」不藏了！天天有人爽領20萬　內行全改買這張

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貼文一出，不少資深彩迷紛紛回應「39樂合彩最好中啊，二合、三合都中好幾次了，25元買個希望而已」、「25元中過四合最大獎，21萬2500元投資報酬率很讚了」、「39樂合彩可以看看喔，親戚朋友很多中三合跟四合的」、「39樂合彩CP值最高吧，其他的獎金額度高，中獎機會幾千萬分之一，買一輩子可能都中不了一次」、「都玩39樂合彩比較多，買快四年中過四合兩次」。
39樂合彩中獎率更高！資深彩迷超愛「一年中獎超過10次」
事實上，彩迷們所提到的「39樂合彩」就是「今彩539」的旁系彩券，是以「今彩539」當期開出的號碼來進行比對，玩法一共分為「二合」、「三合」以及「四合」三種，選幾個號碼就是玩幾種，而每個獎池倍率都是固定，假設選2個號碼玩「二合」，如果今彩539開出的5個號碼對中2個，就可以獲得1125元的獎金；「三合（5個號碼中3個）」則可以獲得11250元獎金；「四合（5個號碼中4個）」即可得最大獎，獎金21萬2千5百元。
《NOWnews》記者實際詢問南部有在買彩券的親友，他們透露「通常長輩比較喜歡這種39樂合彩，就是以小錢靠『養牌』去逼出明牌」一位陳姓婦人就表示：「39樂合彩比較好中獎，大部分自己都是玩三合，一年也可以中個五六次，每次經過彩券行順便買一注25元，家族裡最大有人中過四合一年2次，運氣非常的好」。
39樂合彩單注25元！開獎每天都有人中最大獎
而根據台彩官網介紹，39樂合彩的玩法「二合」、「三合」以及「四合」，三種的中獎機率分別為1/74、1/914以及1/16450，最大獎的中獎率遠高於大樂透1/1398萬、威力彩1/2209萬以及今彩539的1/58萬，雖然獎金不如其他彩券高，但是「小賭怡情」，單注下注只要25元有機會抱回21萬2千5百元，還是相當的有CP值。
而「39樂合彩」就是配合「今彩539」開獎時間，每週一到每週六都有開獎，《NOWnews》記者也實際到台彩官網查詢，發現每一期開獎「四合」最大獎都有人中，「三合」、「二合」中獎數更是驚人。以最新兩期來看，4月6日開出的號碼中，中四合的人有9位、三合251位、二合9481位；4月5日開出的號碼中，中四合的有2位、三合的有212位、二合則有10258人，如此高的中獎機會，難怪長期培養出不少老牌手。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：投注彩券應該衡量自身經濟狀況，不因沉迷而影響生活品質。