未受7.2強震影響！輝達啟用建置AI超級電腦 4/19算力申請說明會
台灣東部海域於4月3日早上7時58分發生規模芮氏規模7.2地震，市場關注AI供應狀況，綜合外媒報導，輝達NVIDIA部分機台需停機檢查，但強調地震災情不會造成供應鏈中斷，也已經與台積電進行溝通。經濟部今（8）日也宣布推動「領航企業研發深耕計畫」(簡稱大A+計畫)，吸引國際級大廠來台設立研發中心，NVIDIA投資布局前瞻AI技術研發、建置AI超級電腦 「Taipei-1」、與我國產學研合作研發AI技術與產品、支持中小企業與新創導入AI應用，並培育台灣AI人才等，帶動台灣成為全球AI產業生態系的重要夥伴。
記者林莞茜／綜合報導
經濟部表示，「Taipei-1」是人工智慧與數位孿生運算的AI超級電腦，已於112年底建置完成，其目的為加強AI研發。經濟部積極與NVIDIA商議，將「Taipei-1」部分高速運算資源免費提供我國研發使用。為使各界了解相關申請事項，經濟部產業技術司與NVIDIA於113年4月19日進行「Taipei-1算力申請(CFP)說明會」，將就Taipei-1的技術規格與軟硬體環境、申請辦法及流程進行說明；同時，為使高速運算資源發揮其最大效益，產業技術司將籌組專家委員會針對各界提案進行審議，採批次收件、批次審查，相關評核結果預計於6月底公布。
AI超級電腦為推動科技研發與創新之重要基礎設施，各國無不在此爭相進行投資，經濟部推動大A+計畫，支持NVIDIA在台建置「Taipei-1」，有助提升我國AI模型開發能力並可快速佈建，預期可帶動自動駕駛、醫療影像、智慧製造、智能交通、安全監控、智慧客服等領域大步前進，此高速運算資源將有助我國快速建構生成式AI核心技術，掌握AI巨大產業商機。