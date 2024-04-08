信義鎮南宮醫事C長照站開幕 跨界合作提升長照服務量能
信義醫療財團法人與財團法人高雄市前鎮鎮南宮合作，開辦「信義鎮南宮醫事C長照站」，並於今（8）日進行開幕剪綵活動。高基院長盧介祥期許，信義醫療財團法人高雄基督教醫院不只是在醫療上面要成為大家健康的幫助者，更希望透過長照據點關懷更多長輩，達到身心靈全人照護。
記者陳美嘉／高雄報導
醫事C長照站除了長照課程服務以外，「醫事服務」的元素是其中一大特色，該站由護理專業背景的站長協助長輩進行血壓、血糖及身高體重檢測，並進行紀錄及追蹤關懷。以慢性病醫療照護為專長之高雄基督教醫院，亦會排派專業醫師、營養師、物理治療師等專業醫事人員進行衛教，如需醫療服務，也可以協助諮詢或轉介相關醫療機構。
前鎮鎮南宮具有豐富歷史底蘊及人文風情，此次為醫事C長照站提供舒適場地及志工人力，嘉惠地方長者。期望長照站的設立，能鼓勵更多在地長者能走出戶外、增加人際互動，以促進長者們的身心健康、提升生活品質。
「信義鎮南宮醫事C長照站」整合了專業醫療照護及長照服務，提供長輩們更多元、整體性的生活照顧。在地深耕將近60年的信義醫療財團法人，更是於醫療、長照服務上，皆有相當豐富且厚實的服務經驗。期望透過跨界合作成立的長照站，讓信義醫療法人的醫療、長照服務，能夠接觸到更多有需要的民眾，成為高雄市民的祝福。