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信義區不只吉祥道好逛！新光三越有Longchamp南法花園可免費吃冰

▲信義區吉祥道文青小百貨集結萬秀洗衣店、Coffee Law咖啡廳、豚門厚切豬排，吸引關注！Longchamp快閃店則把南法花園搬進新光三越A11，週末加入官方Line能免費吃冰。（圖／Longchamp提供）
▲信義區吉祥道文青小百貨集結萬秀洗衣店、Coffee Law咖啡廳、豚門厚切豬排，吸引關注！Longchamp快閃店則把南法花園搬進新光三越A11，週末加入官方Line能免費吃冰。（圖／Longchamp提供）

記者蕭涵云/綜合報導

台北信義區最新開幕吉祥道文青小百貨，集結萬秀洗衣店、Coffee Law咖啡廳、豚門厚切豬排、花花小姐等品牌，專賣食衣住趣的幸福，吸引不少人關注！別忘了還有把南法花園搬進新光三越A11的Longchamp「2024春夏 DO YOU SAINT-TROPEZ?主題快閃店」，週末五六日加入官方Line帳號就能免費吃限量法式風味冰淇淋。

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信義區也有南法花園可以逛！法國品牌Longchamp「2024春夏 DO YOU SAINT-TROPEZ?主題快閃店」，呼應新季主題，把南法度假勝地聖特羅佩的風光帶到新光三越A11一樓。

▲Longchamp「2024春夏 DO YOU SAINT-TROPEZ?主題快閃店」在百貨公司裡打造南法花園。（圖／Longchamp提供）
▲Longchamp「2024春夏 DO YOU SAINT-TROPEZ?主題快閃店」在百貨公司裡打造南法花園。（圖／Longchamp提供）
▲讓大家有如走進蔚藍海岸旁的舊城小鎮逛街。（圖／Longchamp提供）
▲讓大家有如走進蔚藍海岸旁的舊城小鎮逛街。（圖／Longchamp提供）
彷彿重現蔚藍海岸邊沿著丘陵起伏的舊城小鎮，石牆上攀爬著藤蔓植物，新款Le Panier Pliage提籃包、Le Pliage Filet網袋、Epure水桶包，和飾有雛菊小花的牛皮木履鞋款就擺在拱洞裡，愜意腳踏車旁擺放著夏日海灘裝束，預告盛夏的到來。

▲在南法風景裡欣賞Longchamp最新設計。（圖／Longchamp提供）
▲在南法風景裡欣賞Longchamp最新設計。（圖／Longchamp提供）
把握即日起至4月16日期間限定，每週末五六日現場加入Longchamp官方Line帳號，就能品嚐限量供應的「法式風味冰淇淋」乙份，蜂蜜檸檬、柑橘雪酪、焦糖鹽之花都是充滿度假氛圍的夏日味道。

▲邊逛南法花園還能有機會品嚐Longchamp限量法式風味冰淇淋。（圖／Longchamp提供）
▲邊逛南法花園還能有機會品嚐Longchamp限量法式風味冰淇淋。（圖／Longchamp提供）
而純白的吉祥道則由達永建設打造，以寓意「聚吉」的新型態文創商圈，催生專賣幸運的小百貨，主打美食、閱讀、選品、生活，集結萬秀洗衣店、Coffee Law咖啡廳、豚門厚切豬排、花花小姐等品牌門店，吸引不少人關注，已被視為近期信義區的逛街新地標，推薦民眾有空可到距離捷運台北市政府站10分鐘路程的基隆路上開逛。

▲吉祥道內有來自台中的「萬秀洗衣店」，主打精緻洗衣服務之外，還有24小時自助洗衣能使用。（圖／取自萬秀洗衣店臉書）
▲來自台中的「萬秀洗衣店」進駐吉祥道，主打精緻洗衣服務、還有24小時自助洗衣。（圖／取自萬秀洗衣店臉書）
▲「越數越有吉」空間，一走進吉祥道，一顆顆橘子隨著旋轉樓梯從天而降，一路蔓延到廊道間。（圖／取自IG@吉祥道）
▲吉祥道「越數越有吉」空間，一顆顆橘子隨著旋轉樓梯從天而降，一路蔓延到廊道間。（圖／取自IG@吉祥道）


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