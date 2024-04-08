王柏融中職生涯累積87轟！今年有機會挑戰「百轟」里程碑等大紀錄

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王柏融過去在自己受訪時就曾提到，自己算是「中長程」型的打者，球評潘忠韋、黃忠義等人也都提過，他的打法很全面，算是Contact很好的球員。
王柏融曾單季31轟，他曾被看好有機會拿下全壘打王寶座，但是他當時說：「「自己沒有想過，也不會刻意去追求，順其自然就好。」
日職跟中職不一樣 王柏融還在找節奏
不過王柏融在熱身賽10場球，只有3支安打演出，表現不算太好，他自己也知道「還在調整」，而果然是自己的身體最知道，王柏融開季就已經找回節奏。
日本投手在出手的節奏跟中職投手不太一樣，有的投手出手時機，會故意擾亂打者，中職投手投球節奏較為固定，因此，王柏融也說出：「日本的棒球跟台灣的棒球不太一樣」的話，
大王累積日職15轟 中職只差13轟達標
中職最快百轟是高國輝保持的364場完成百轟，再來是陳金鋒的453場百轟，王柏融目前累積出賽數為383場，可望追上「鋒哥」的腳步。
王柏融旅日5年時間，第一年轟出3發紅不讓，第二年2轟，第三年大爆發9發全壘打，2022年王柏融幾乎都在二軍等機會，去年找到一軍的機會並且開轟，沒想到今年回中職，才5場比賽就已經有開轟紀錄，以120場全勤以及開轟速率來看，他有機會達到單季24轟，有機會挑戰生涯百轟不是夢。
台鋼雄鷹下一場比賽將是在澄清湖棒球場遭遇樂天桃猿，猿隊目前已經2連勝，有機會一舉「攻頂」，而台鋼雄鷹在主場推出江承諺叩關首勝，面對霸威斯，比賽精采可期。
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