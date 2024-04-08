攤車經濟蓬勃發展　張博洋建議立法納管保障權益

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張博洋在議會休會期間向攤車業主們搜集意見後，共整理包括營業及稅籍登記、攤車消防安全、食安風險管理不易、部分攤車車輛未合法、攤車吸引力降低、市集主辦缺乏專業、非活動期間攤車的營運等七大困境，皆需要立法管理、輔導進而改善。
張博洋也指出，以最近蘇丹紅事件、寶林食安問題為戒，若民眾吃完後身體有異狀，如何咎責？因為沒有合法登記，食材往往無法明確朔源，衛生局如何追查？
博洋舉例國外的攤車管理經驗，日本、香港、英國、美國等地在營業登記、營業地點、衛生管理、消防安全上都有相關的管理措施，以西雅圖的攤車規範為例，不只有劃定營業時間及可以營業的地點，讓攤車不分平日或假日都能有地方擺攤。
同時也有規定需提供垃圾桶及資源回收，並要求使用可再生的包裝以兼顧環保永續，也規範攤車的外觀及設計，避免影響市民視線及動線，並讓攤車符合城市整體景觀。
張博洋也提出包含「訂定攤車管理及輔導辦法，輔導合法登記並納入衛生安全法規」、「市府造冊管理合法與未合法攤車，未來爭取中央修法納管」、「規劃合適地點及時段，讓攤車進駐以吸引人潮，活絡公共空間、街區或商圈，優先予合法登記攤主進駐」、「培力市集主辦單位辦理市集之專業，培力市集規劃人才，使主辦方更瞭解消費者及攤主需求，提升市集品質及市集品牌再造。」等四項建議。
張博洋也期盼市府可以重視攤車經濟面臨的困境，透過有效的管理，真正照顧攤車主、更保障消費者，也能促使高雄的攤車經濟越發蓬勃。