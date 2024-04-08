政壇也有好人緣！黃子佼升格當爸曾獲蔡英文賀卡　朱學恒留言酸爆

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黃子佼與妻子孟耿如2022年5月生下女兒小玉米，他也在臉書秀出不少政治人物的祝福，包括蔡英文特別寫賀卡，「祝玉米健康快樂長大」。台中市長盧秀燕送花籃，「喜獲千金」，另外不分藍綠，包括新北市長侯友宜、時任新竹市長林志堅、時任屏東縣長潘孟安，都在黃子佼臉書留言祝福。
諷刺的是，當時因為有不少兒童染疫死亡，「宅神」朱學恒到該文留言酸，「十孩不見1滴淚，一寶立見總統卡」，黃子佼回應，社群網站的意義就是讓大家暢所欲言，因此不會刪文，還被稱讚有高EQ。但如今黃子佼與朱學恒都身陷桃色風暴。
而黃子佼曾多次與衛福部合作，包括主持國健署「爸爸孕產育兒衛教手冊」記者會等，7年前還幫兒福聯盟拍攝影片，鼓勵大家努力向上，兒福聯盟現在也與黃子佼一樣遭炎上。
衛福部保護司長張秀鴛昨接受媒體訪問，被問到是否與黃子佼終止合作，他說，這件事很兩難，站在教育立場，當然會認為如果適合，且願意從事公益，希望給大家都有重新學習機會，浪子回頭很重要。
王世堅今痛批，直批如果解除代言很兩難，那麼「要司長滾蛋」都不難！他表示，保護司應該要保護被害人、保護青少年，卻在保護加害人？保護名流？「這在講什麼屁話！這種官員不適任，520畢業照不用拍了，現在直接辭職就好了」。