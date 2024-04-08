馬東石結婚3年兌現承諾！給小17歲愛妻浪漫婚禮 時間地點曝光
53歲韓星馬東石擁有壯碩身材，被封為「南韓第一猛男」，鐵漢柔情的反差萌更是讓他人氣爆棚，他和小17歲「最美健身教練」藝正花交往6年，在2021年完成結婚登記，當時碰上疫情未舉辦婚禮，如今終於傳出好消息，他將在5月給老婆浪漫婚禮。
記者吳昕蓓／綜合報導
馬東石給外界專情形象，他2016年認愛藝正花，兩人便經常出雙入對，不時大放閃，先前他參演好萊塢電影《永恆族》，小倆口也在紅毯上被拍到，他還特地帶藝正花去介紹給安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）認識，馬東石的官方IG帳號甚至只有追蹤製作公司和藝正花。
馬東石在2022年得獎時，意外在頒獎典禮上脫口而出「謝謝我的摯愛妻子藝正花」，才讓兩人結婚的消息曝光，兩人在2021年低調登記結婚，卻因為疫情的關係，導致婚禮只能不斷延後，馬東石也曾表示自己不確定婚禮日期，但一定會舉辦，據韓媒報導，兩人的婚禮預計將在5月份於首爾舉辦，並不會公開進行。
事實上，馬東石2016年因演出災難電影《屍速列車》爆紅，之後便戲約不斷，不但接拍好萊塢電影，更藉著《犯罪都市》系列電影被封為「最強大叔」，藝正花也曾表示，馬東石是自己的理想型，外表看起來霸氣，內心卻十分溫柔，被對方深深吸引。
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