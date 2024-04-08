陳重文涉台智光案收賄仍進財建委員會 林亮君怒批不知廉恥
台北市議會今（8）日開議，各委員席次以及新會期委員會也在今日台北市議會大會決定，其中台智光案涉嫌索賄遭收押禁見的台北市議員陳重文，在本會期則進到和台智光母約相關的財建委員會中。對此，台北市議員林亮君怒批陳重文，完全無視利益迴避原則，涉入索賄案還硬要進財建委員會，完全是「不知廉恥」；議長戴錫欽則解釋，議員有選擇委員會的權力，有沒有涉及利益迴避的問題，則尊重各議員的選擇。
記者邱新博／台北報導
台北市議會今天進行大會程序，決定各委員會成員以及召委，而因台智光案遭到收押的陳重文在委員會第一志願填寫「財建委員會」且如願進到該委員會。大會中，苗博雅也提出權宜問題，對於陳重文未報到但仍能參加委員會，戴錫欽解釋，有的議員因為今天沒報到，但仍是有選擇委員會的權力，但委員會分完後選召委，就沒有投票權；另外，也一定要分屬委員會，因為若沒有委員會就沒辦法行使權利，他只要有表達意願就按照他意願分配。
至於有沒有利益迴避的問題，戴錫欽說，選擇尊重大家選擇，有無利益迴避由意願各自判斷，不能說誰怎樣就不能選哪個委員會，議會沒有這個權力。
對此，林亮君批評，「實在是太離譜！台智光與台北市府所簽的母約，相關資料都在隸屬財建委員會的資訊局裡」，陳重文因索賄案遭到收押，竟不認為自己應該對相關委員會利益迴避，到底是臉皮太厚還是完全不把民眾放在眼裡，讓人瞠目結舌。
林亮君表示，「同樣的鳥事也正在立法院上演，國民黨口口聲聲說要改革國會，但是該黨立委馬文君涉犯外患罪，因洩密遭列他字案被告，居然還能厚著臉皮到國防外交委員會擔任召集人，聽取國家機密！」
林亮君也說，立委王育敏身為兒福聯盟的董事，在虐童案的專案報告中竟也不願迴避主持，大搖大擺坐在主席位置主導議事，「何其可惡」。
林亮君表示，選後至今，荒謬的戲碼屢屢在立院和地方議會上演，直批國民黨正在「用最道貌岸然的嘴臉，幹最不知廉恥的勾當！」