給韓國瑜「建言」對話遭外流 陳玉珍親上火線：我講話光明磊落！
立法院長韓國瑜上任後為了主持議事維持公正不偏頗，傳出和國民黨團關係出現微妙變化，其中國民黨立委陳玉珍被點名，在群組內砲火猛攻韓任命的祕書長周萬來。對此，陳玉珍稍早親上回火線回應，更曬出群組對話內容，直言自己講話光明磊落，「任何人要拿我的話去用也可以」，但私下外流對話不妥當，也重申「院長既然是國民黨提名的不分區立委，當然也要知道黨籍立委想法」。
記者林怡昕／台北報導
今天有週刊披露，陳玉珍在國民黨團群組開砲，點名周萬來在對藍營法案提出評論前，竟未事先參考藍委主張，說出來的話幾乎都是民進黨想聽的，「不幫忙就算了，請他們立法院的人不要扯後腿」，還強調，韓國瑜、周萬來不該用公正、中立這類詞語來騙人，「怎麼在野這麼久了還不懂得學習民進黨的長處？」一番激昂陳詞，獲得徐巧芯等人支持。
對此，陳玉珍稍早受訪時重申，會議主席作為議事中立應該，不表示不可以有自己意見，院長、委員會主席是可以有自己價值判斷意見，因為當初是講國會改革，國民黨常被人詬病，在少數被輾壓，什麼法案都過不了，但在多數時，想要推的法案也過不了，這是支持者所不能接受。
陳玉珍認為，「院長既然是國民黨提名的不分區立委，當然也要知道黨籍立委想法，我請求建議加入群組，如不方便加入的話，找信賴的人加入，了解藍委提案想法，我提出問題後也沒人回覆，也不知道反饋訊息」。
至於對話紀錄被誰外流？陳玉珍坦言，「這點我也不知道，裡面成員都是立委還有兩位黨團助理，我這個人講話光明磊落，任何人要拿我的話去用也可以，問我一下也不會反對，只是私下這樣不妥當，報導前不知道這件事」。
針對報導中所提及「還不懂得學習民進黨長處」，陳玉珍則說，這句話肯定是有的，言語激烈也有，「我很激烈，個性就這樣」。